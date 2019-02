Der erste Storch ist da

Im Burgenland ist bereits der erste Storch gelandet. Heuer aber nicht in der Storchenstadt Rust, sondern in Rudersdorf im Bezirk Jennersdorf.

Der Storch ist in Rudersdorf ein alter Bekannter. Einer, der den Storch schon seit Jahren beobachtet, ist Peter Sattler. Er wohnt gegenüber vom Nest und kennt die Lieblingsplätze des Storches ganz genau: „Er hält sich gern an der Lahn auf, weil es da vielleicht ein paar Brocken Futter gibt für ihn. Er kann sich jetzt nur von Aas jetzt ernähren, weil der Boden ziemlich gefroren ist und da sucht er halt.“

Normalerweise kehrt der Storch Ende März aus seinem Winterquartier zurück, so früh wie heuer war er noch nie in Rudersdorf. „Ich glaub auch, dass er heuer nicht in Afrika war, sonst wäre er noch nicht da“, meint der Rudersdorfer Storchenvater Peter Sattler.