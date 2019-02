Neue ärztliche Leiterin im Krankenhaus Oberwart

Im Krankenhaus Oberwart gibt es eine neue ärztliche Leiterin: Astrid Mayer folgt Kurt Resetarits. Die neue Chefin des größten KRAGES-Spitals war zuletzt Oberärztin im onkologischen Zentrum am Royal Free Hospital in London.

Mit ihrem offiziellen Dienstantritt kehrte die 52-jährige Internistin und Onkologin Astrid Mayer in ihre Heimat zurück. Die gebürtige Oberwarterin studierte in Wien Medizin und war an renommierten Spitälern in Großbritannien als Ärztin und in der Forschung tätig. „Ich habe eine sehr spannende Zeit in Großbritannien gehabt, habe aber in den letzten Jahren zunehmend schon den Wunsch verspürt nach Österreich - und da war natürlich meine bevorzugte Destination das Burgenland - zurückzukehren. Jetzt hat sich da eine ganz spannende Aufgabe für mich geboten und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf“ so Mayer.

Chefin von 200 Ärztinnen und Ärzten

Mayer ist für 200 Ärztinnen und Ärzte verantwortlich. Vom Engagement der Mitarbeiter im Krankenhaus Oberwart sei sie sehr beeindruckt. „Es ist ihnen wirklich ein Anliegen, das Beste für die Patienten zu tun.“ Die nächsten Wochen werde sie damit verbringen, die Mitarbeiter und das Haus kennenzulernen und gemeinsam mit der KRAGES an den Plänen für die kommenden Jahre zu arbeiten.

Ein großes Thema ist der Neubau des Krankenhauses Oberwart. Es sei wünschenswert, dass Mayer nicht nur in den Neubau, sondern auch in die Strukturreform der Spitäler eingebunden werden, sagte der zuständige Landesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ). Die Bestellung von Astrid Mayer zur ärztlichen Direktorin sei für die gesamte KRAGES ein Gewinn, sagte Geschäftsführer Harald Keckeis. Ihr Vertrag läuft fünf Jahre.

