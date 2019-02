Tourismus: Verschiedene Gründe für Minus

Das Burgenland ist im Vorjahr touristisch zurückgefallen. Während alle anderen Bundesländer ein Plus an Nächtigungen verzeichnet haben, war es im Burgenland ein Minus. Die Verantwortlichen beim Burgenland Tourismus haben dafür diverse Erklärungen vorgelegt.

Das vergangene Jahr 2018 hat für den Tourismus im Burgenland einige Probleme offenbart, die nicht leicht zu lösen sind: Zum Beispiel machen derzeit viele Menschen gerne Städte-Reisen - und da hält das Burgenland mit Wien, Salzburg oder Graz nicht mit. Außerdem war die Hitze im Sommer so groß, dass die Touristen lieber kühlere Lagen aufgesucht haben, als zum Beispiel den Seewinkel.

Tourismus-Landesrat Alexander Petschnig (FPÖ) vergleicht hier das Burgenland mit Kärnten: „Die haben auch Seen und Thermen, die haben aber auch einen hochalpine Raum. Genau dieser hochalpine Raum war aber - Stichwort Sommerfrische - im Jahr 2018 ein großer Bringer“ sagt Tourismus-Landesrat Alexander Petschnig (FPÖ).

Nicht genügend höherklassige Hotels

Andere Bundesländer haben zudem ein kräftiges Plus im Wintertourismus verzeichnet. Mangels Skigebiete ist der Wintertourismus keine Stärke des Burgenlands, von den Thermen abgesehen.

Ein Teil der Probleme ist aber auch hausgemacht und könne deshalb gelöst werden. Im Burgenland gebe es nach dem Geschmack von Burgenland Tourismus-Chef Hannes Anton etwa zu wenige höherklassige Unterkünfte. „Man diskutiert seit Jahren in Neusiedl am See, dass man ein Hotel braucht. Wir bringen es nicht zusammen, weil es immer noch genügend Gegner gegen so ein Projekt gibt“, so Anton.

Hohe Bettenauslastung

Das würde ihm persönlich „weh tun“, so Anton. „In Illmitz wurde ein Hotel am See verhindert, in Weiden wurde ein Hotel am See verhindert. Das wären halt alles Projekte, die wir brauchen würden. Speziell Neusiedl am See, weil wir aus der Statistik heraus sehen, dass Neusiedl am See stark verloren hat“, so Anton.

Das Burgenland stehe im Bundesländer-Vergleich in einigen Bereichen touristisch aber auch sehr gut da: Die Bettenauslastung ist überdurchschnittlich hoch, im Sommer ist das Burgenland zum größten Teil ausgebucht. Auch die Zahl der Tagesgäste steigt, nicht zuletzt durch das Outlet Center in Parndorf. Auch die Zahl der Touristen aus den östlichen Nachbarländern hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen.

