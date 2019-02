SPÖ: Dorner als neuer Landesrat präsentiert

Bei der SPÖ geht der politische Umbau weiter. Der designierte Landeshauptmann und Parteichef Hans Peter Doskozil stellt ein neues Regierungsteam zusammen: Heinrich Dorner aus Lackenbach löst Landesrat Norbert Darabos ab, bekommt aber nicht dessen Agenden.

Der künftige Landesrat ist Montagvormittag im SPÖ-Parteivorstand offiziell vorgestellt worden. In der Regierung soll Dorner für Bau, Raumplanung, Verkehr und Wohnbauförderung zuständig sein. Dorner hat beim US-amerikanischen Pharmazieartikelhersteller Johnson & Johnson gearbeitet. Der 37-Jährige ist Gemeinderat in Lackenbach im Bezirk Oberpullendorf, sein Vater war Bürgermeister in Lackenbach. Dorner ist verheiratet und Vater von vierjährigen Zwillingsbuben.

Dorner: „Große Ehre“

Dorner erklärte am Montag vor Journalisten, dass er es „als große Ehre“ sehe, „für das Land zu arbeiten“. Er sei sehr stolz, im Team von Doskozil zu arbeiten. Ihm gefalle „die Art und Weise, wie unser designierter Landeshauptmann die Arbeit anpackt“, damit könne er sich identifizieren, erläuterte er in seinem Statement.

Heinrich Dorner im Interview Im Gespräch mit ORF-Burgenland-Redakteurin Patricia Spieß erklärt Dorner, wie er seine politische Tätigkeit anlegen möchte.

Für ihn habe es oberste Priorität, nicht nur loyale Mitarbeiter zu haben, sondern auch Mitarbeiter, die qualitativ aufzeigen könnten, begründete Doskozil seine Entscheidung für Dorner.

Darabos wird als Historiker arbeiten

Darabos wird laut Doskozil „auf Raten die Parteigremien und Funktionen verlassen“. Dorner wird Darabos auch als SPÖ-Bezirksparteivorsitzenden ablösen. Der scheidende Landesrat ist seit 32 Jahren in der Politik tätig. Er leitete mehrere Wahlkämpfe, u.a. von Landeshauptmann Hans Niessl, war SPÖ-Bundesgeschäftsführer und auch Verteidigungsminister, seit 2015 ist er Landesrat im Burgenland. Darabos sagte, er „bereue keinen Tag - ganz im Gegenteil“ und wünschte seinem Nachfolger alles Gute. „Sie können davon ausgehen, dass er ein sehr guter Politiker sein wird“, meinte er vor zahlreichen Journalisten.

Darabos wird wieder als Historiker des Landes arbeiten, er soll ein „Haus der Zeitgeschichte“ leiten und er soll Nachfolger von Peter Kostelka als Präsident der Friedensuniversität Schlaining werden - diese Tätigkeit ist ehrenamtlich.

Angelobung Ende Februar

Die Vorstellung des künftigen Landesrates ist ein weiterer Schritt der Personalrochade in der SPÖ. Doskozil löst Landeshauptmann Hans Niessl in rund drei Wochen ab - mehr dazu in Landeshauptmannwechsel am 28. Februar 2019. Vor vierzehn Tagen wurde die 38-jährige Daniela Winkler aus Frauenkirchen als künftige Landesrätin mit den Zuständigkeiten Schulen, Kindergärten, Jugend und Familien präsentiert - mehr dazu in Daniela Winkler wird neue Landesrätin. Die Wahl und Angelobung des neuen Landeshauptmannes und der neuen SPÖ-Regierungsmitglieder findet am 28. Februar statt.

FPÖ begrüßt Entscheidung

Der Regierungspartner FPÖ begrüßt in einer Aussendung die Entscheidung der SPÖ. Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz gratulierte Heinrich Dorner zur Nominierung und zeigte sich überzeugt, dass die weiteren Herausforderungen bis zur Wahl 2020 innerhalb der Koalition und für das Land gemeinsam bewältigt werden würden.

FPÖ-Klubobmann Geza Molnar meinte zum Abgang von Norbert Darabos: „Gerade als jüngerer Politiker kann ich einfach nur sagen: Es war eine große Ehre, mit einer Persönlichkeit wie Norbert Darabos zusammenzuarbeiten. Seine Leidenschaft für die FPÖ mag überschaubar sein, aber er war immer aufrichtig und fair, an der Sache interessiert und menschlich greifbar. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute, vor allem Zufriedenheit.“