Betriebe mit Wirtschaftslage zufrieden

Laut Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung (IV) sind die Industriebetriebe mit der aktuellen Wirtschaftslage sehr zufrieden. Von den guten Zahlen vergangener Monate müsse man sich verabschieden, man bewege sich aber weiter auf hohem Niveau.

30 burgenländische Unternehmer wurden im Dezember und Jänner zu ihrer Einschätzung der Wirtschaftslage befragt. Der Grundtenor ist durchwegs optimistisch: Der absolute Höhepunkt des Wirtschaftsaufschwungs sei zwar vorbei - die Auftragslage bewege sich aber dennoch weiterhin auf einem hohem Niveau, bilanzierte die Industriellenvereinigung nach ihrer Konjunkturumfrage.

Knapp 80 Prozent der Betriebe geben an, dass sich die Geschäftslage weiterhin verbessert. Etwa zwei Drittel der befragten Unternehmer sehen auch ein Plus bei den Aufträgen aus dem Ausland - und das trotz steigender politischer Unsicherheiten, Stichwort Brexit. Auch was die Beschäftigung betrifft, herrscht Zuversicht: 17 Prozent der befragten Firmen planen in den kommenden Monaten neue Mitarbeiter anzustellen, nur zwölf Prozent der Unternehmen denken über Kündigungen nach.

IV will niedrigere Steuern

Damit das weiterhin so bleibt, fordert die Industriellenvereinigung eine Senkung der Körperschaftssteuer. Dies hätte laut IV-Geschäftsführerin Ingrid Puschautz-Meidl positive Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Situation am Arbeitsmarkt - und nicht zuletzt würden damit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bis zu 250 Euro mehr im Jahr in der Geldbörse bleiben.

Die Industriellenvereinigung kritisiert außerdem, dass im Vergleich zu den Nachbarländern die Steuern in Österreich hoch seien, das würde laut Industriellenvereinigung die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie enorm belasten.