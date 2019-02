Amtseinführung für Superintendentialkuratorin

In der evangelischen Kirche ist am Sonntag die frisch gewählte Superintendentialkuratorin Christa Grabenhofer offiziell in ihr neues Amt eingeführt worden. Ihr Ziel ist es, die Menschen wieder zurück in die evangelische Kirche zu bringen.

Die Eisenstädterin Christa Grabenhofer wurde bereits Ende September für eine Laufzeit von fünfeinhalb Jahren zur Superintendentialkuratorin gewählt - mehr dazu in Superintendentialversammlung hat getagt. Sonntagnachmittag wurde sie im Rahmen eines Gottesdienstes in der evangelischen Kirche in Eisenstadt feierlich in ihr neues Amt eingeführt.

„Es geht vor allem nicht nur darum, dass wir jetzt schauen, wie es verwaltungstechnisch weitergeht oder dass wir Gemeinden unterstützen. Es geht auch darum, dass wir gemeinsam mit dem Superintendenten auch für den geistlichen Zustand unserer Diözese Sorge tragen“, so Grabenhofer.

Leute zurück in die Kirche bringen

Grabenhofer ist als Superintendentialkuratorin das weltliche Pendant zum Superintendenten Manfred Koch. „Sie war vorher ja auch schon die stellvertretende Superintendentialkuratorin und hat gewusst welche Arbeit auf sie zukommt, und sie macht das ausgezeichnet“, so Koch.

Als eine ihrer wichtigsten Herausforderungen für die kommenden Jahre sieht Grabenhofer, die Gläubigen wieder zurück in die Kirche zu bringen. „Das ist bei der katholischen Kirche so und das ist bei der evangelischen Kirche so. Nur sind wir als evangelische Kirche in Summe viel kleiner, und da spielt das natürlich viel mehr eine Rolle“, so Grabenhofer.

Momentan wird intensiv über den Karfreitag diskutiert. Dieser ist für evangelische Christen ein Feiertag, für die meisten anderen Christen - etwa Katholiken - jedoch nicht. Grabenhofer gibt sich hier zurückhaltend, erinnert jedoch an die große Bedeutung des Karfreitags für die Gläubigen. „Der Karfreitag als solcher ist für die christlichen Kirchen etwas Essenzielles, und deswegen besteht die Kirche ja auch so sehr darauf, dass dieser Karfreitag für die Evangelischen bleibt“, so Grabenhofer.