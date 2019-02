Neues Kolping-Haus entsteht im Stadtzentrum

In der teils denkmalgeschützten Eisenstädter Haydngasse entsteht derzeit ein neues Kolping-Generationen-Haus. Die Grundsubstanz des Gebäudes aus dem 16. Jahrhundert bleibt erhalten, ein Torbogen und ein Gewölbe werden in das neue Bauwerk integriert.

Die Haydngasse gilt als einer der wichtigsten Straßenzüge des historischen Eisenstadt. Der bedeutende Komponist Joseph Haydn verhalf der einstigen Klostergasse durch den Kauf seines Wohnhauses zu einem Aufschwung. Um das Haydnhaus herum entstanden zahlreiche bürgerliche Gebäude mit repräsentativen Fassaden, die heute zum Teil unter Denkmalschutz stehen.

ORF

Torbogen und Gewölbe werden eingegliedert

Ein Teil der bedeutenden Gasse war bis vor kurzem auch das Kolping-Haus. Dort wo es früher stand, ist jetzt eine große Baulücke. Das Nebengebäude, eine ehemalige Tischlerei, ist bis auf den denkmalgeschützten Torbogen und das dahinter liegende Gewölbe abgerissen worden. Man habe momentan den Zustand, der für einen Denkmalpfleger nicht erhebend sei, sagte Peter Adam vom Bundesdenkmalamt. Man habe eine riesige Baulücke mitten in einem historischen Ensemble. Allerdings sei die Situation so gewesen, dass der abgerissene Bereich historisch nicht mehr so relevant war. Wichtig wäre jetzt, dass man eine Bauform findet, die in das Ensemble hineinpasse. Darum gehe es nun im Wesentlichen, so Adam.

ORF

Man werde über das Gewölbe eine neue Decke ziehen, weil die Belastungsstrukturen nun andere seien, sagte Architekt Hans-Peter Halbritter. Das sei eine statische Herausforderung. Gleichzeitig wolle man durch das Gewölbe auch die Begehung zur Stadt wieder haben, so Halbritter.

ORF

Kleine historische Altstadt

Im neuen Kolping-Generationen-Haus entsteht ein Studentenheim, Wohnungen, sowie ein Geschäft. Die architektonische Herausforderung besteht darin, die historische Bausubstanz in das neue Bauwerk so zu integrieren, dass es dem denkmalgeschütztem Stadtbild entspricht. Dazu gehören klassische Baumaterialien, Kastenfenster sowie ein klassisches Satteldach. Man habe in Eisenstadt ganz wenige historische Bereiche, sagte Peter Adam. Es sei eine kleine Altstadt. Umso bedeutender sei das dann aber für die Identität und den Charakter der Stadt. Es sei das Wichtigste die Wurzeln zu erhalten, damit man einen Kern habe auf dem man aufbauen könne, so Adam.

ORF

Die Bauarbeiten werden von der Siedlungsgenosschenschaft Neue Eisenstädter ausgeführt. Neben Wohnungen, Reihenhäusern und Kommunalbauten hat das Unternehmen auch Erfahrung mit der Renovierung alter Gebäude. Der Aufwand sei wesentlich höher, sagte der Direktor der Neuen Eisenstädter, Anton Mittelmeier. Es gehe um die Verwendung von gewissen Materialien, zum Beispiel von Holzkastenfenstern und das koste natürlich. Die Baukosten seien um bis zu 15 Prozent teurer, als bei herkömmlichem Wohnbau. Das sei es aber wert, denn das Projekt sei für Eisenstadt sehr wichtig, so Mittelmeier. Die Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant. Die Vermietung der einzelnen Einheiten beginnt Mitte dieses Jahres.