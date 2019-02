200 Artikel gestohlen: Diebes-Duo gefasst

In Parndorf wurden am Donnerstag zwei Ladendiebe gefasst, die zuvor in mehreren Geschäften im Bezirk Neusiedl am See Diebstähle begangen haben sollen. Das gab die Polizei am Sonntag bekannt.

Die beiden rumänisch-moldawischen Doppelstaatsbürger versuchten am Donnerstag zunächst in einem Supermarkt im Bezirk Neusiedl am See einen prall gefüllten Einkaufswagen fernab der Kassen aus dem Geschäft zu schmuggeln. Der Versuch misslang allerdings. Mitarbeiter erstatteten Anzeige. Daraufhin wurde im Bezirk Neusiedl am See nach dem Fahrzeug mit moldawischem Kennzeichen gefahndet.

Mehrere tausend Euro Schaden

Das Auto konnte wenig später auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) gesichtet und beobachtet werden. Am Nachmittag kontrollierten die Polizisten das Fahrzeug schließlich. Die Beamten stießen dabei auf mehr als 200 gestohlene Artikel, die allesamt diversen Geschäften im Bezirk Neusiedl am See zugeordnet werden konnten.

Tatwerkzeug aus dem Fenster geworfen

Eine Zeugin berichtete, dass die Männer kurz vor der Polizeikontrolle noch etwas aus dem Fenster geworfen haben. Ein Werkzeug zur Beseitigung von Diebstahlsicherungen konnte gefunden und sichergestellt werden. Um den Bauch herum trug einer der beiden Männer eine Schnur, wo Kleidung eingespannt wurde, um sie so unbemerkt aus den Geschäften zu schmuggeln. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einige tausend Euro. Die beiden Männer wurden in eine Justizanstalt gebracht.

