Steindl neuer Marketingleiter am Konservatorium

Seit erstem Februar 2019 ist der ehemalige Landeshauptmannstellvertreter Franz Steindl am Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt jetzt für Marketing und Information zuständig.

Rund 15 Jahre lang war Franz Steindl Landeshauptmannstellvertreter. Seit der Landtagswahl 2015 ist er Landtagsabgeordneter. Mit Anfang Februar kommt jetzt eine neue Aufgabe am Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt auf ihn zu. Steindl ist dort künftig neben Marketing und Information auch für die Entwicklung neuer musikalischer Projekte zuständig.

Franz Steindl

„Freue mich auf die Herausforderung“

„Ich freue mich auf diese neue Herausforderung, weil ich mit hervorragenden Professorinnen und Professoren, an der Spitze Direktor Tibor Nemeth, zusammenarbeiten darf“, so Steindl in einer Aussendung. Schließlich und endlich gehe es vor allem um die Weiterentwicklung dieser tertiären Ausbildungsstätte in Richtung Privatuniversität. Außerdem sei der berühmte Komponist und Musiker Joseph Haydn nicht nur der Namensgeber, sondern zentrale Leitfigur dieser Bildungseinrichtung, sagte Steindl.