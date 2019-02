Runder Tisch: Gegen Gewalt an Frauen

Gewalt an Frauen und wie man ihr entgegentreten kann - das war Thema eines „Runden Tisches“. Erstmals setzten sich Vertreterinnen der Frauenberatungsstellen, der Polizei, der Bildungsdirektion und der Krankenhäuser an einen Tisch.

Im Jänner 2019 gab es in ganz Österreich sechs Frauenmorde. In den meisten Fällen kam der Täter aus dem näheren Umfeld des Opfers. Einer der Tatverdächtigen stammt aus Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) - mehr dazu in Ex-Freundin getötet: Tatverdächtiger aus Neufeld. Frauenlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) hat daher aufgrund dieser alarmierenden Gewalt-Entwicklung zu einem „Runden Tisch“ geladen.

Breit gefächertes Thema mit vielen Aspekten

Es sei sehr erfreulich, dass im Burgenland so ein breiter Schulterschluss gelinge. Man sehe, wie vielschichtig dieses Thema sei. Es gehe wirklich vom Bereich der Bewusstseinsbildungsarbeit bis hin zum Thema Opferschutz und Opferarbeit. Es gehe natürlich auch um Sensibilisierung und um Enttabuisierung, denn es sei immer noch ein Tabu-Thema, sagte Eisenkopf.

ORF

Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz, KRAGES-Geschäftsführer Harald Keckeis sowie Vertreterinnen des Frauenhauses, der Männerberatungsstelle und der Polizei haben erstmals gemeinsam an einem Tisch Platz genommen. Die Ansatzpunkte um Gewalt an Frauen und Mädchen entgegenzuwirken sind vielfältig. Es gehe um Aufklärung und um Anlaufstellen für Betroffene aber um Zivilcourage im Umfeld der Opfer, so der stellvertretende Landespolizeidirektor Christian Stella.

Appell: Rechtzeitig die Polizei informieren

Man höre dann leider immer zu einem späteren Zeitpunkt, an dem man dann die Zeugenbefragungen machen würde, dass man immer wieder etwas gehört habe, aber da sei es dann zu spät, sagte Stella. Man appelliere daher an die Nachbarschaft aber auch an die Familien rechtzeitig die Reißleine zu ziehen und zur Polizei zu kommen, bevor es zu solchen Taten komme, so Stella. Gewalt gegen Frauen ist ein vielfältiges Thema. Daher soll es in den kommenden Wochen und Monaten weitere Vernetzungstreffen geben.