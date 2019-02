Spatenstich für „A-NOBIS“-Sektkellerei

Seit dem Vorjahr gehen die Sekthersteller Peter und Norbert Szigeti aus Gols getrennte Wege. Norbert Szigeti gründete mit seiner Frau die Sektkellerei „A Nobis“, jetzt erfolgte der Spatenstich für die neue Sektkellerei bei Zurndorf.

Insgesamt investiert Norbert Szigeti sechs Millionen Euro in sein neues Projekt. Geplant ist eine moderne Sektkellerei mit einer Größe von 5.000 Quadratmetern bei Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See). Neben der Sektproduktion soll es auch eine Verkaufsfläche, fünf Verkostungsräume sowie Platz für unterschiedliche Veranstaltungen geben.

A-Nobis/ac-collective

Exklusivität und Kundennähe als Strategie

Man werde hier eine kompromisslose Qualitätsproduktion für die traditionelle Flaschengärung aus burgenländischen Trauben, etwa aus Gols und auch aus Zurndorf, aufbauen, sagte Norbert Szigeti. Gemeinsam mit seiner Gattin Birgit hat er die neue Marke „A-NOBIS“ ins Leben gerufen. Dabei möchte man vor allem auf Exklusivität und Kundennähe setzen.

A-Nobis/ac-collective

Der Firmenname steht einerseits für die Abkürzung „Austria Norbert und Birgit Szigeti“, andererseits heißt der lateinische Ausdruck „Anobis“ übersetzt auch „von uns“. Genau das sei auch der Auftrag, so Szigeti. Von uns, also von der Traube weg für den Kunden, sagte Norbert Szigeti. Man wolle an und für sich nur direkt an Gastronomie, Hotelerie und Vinotheken vermarkten, so Birgit Szigeti. Man wolle möglichst klein und exklusiv bleiben.

ORF

Brüder haben sich im Guten getrennt

Beim Spatenstich betonte man erneut, dass die Brüder Norbert und Peter Szigeti im Guten auseinander gegangen sind. Der Bruder bewahre jetzt die alte Firma, die sehr gut gelaufen sei und ein Fundament für dieses Projekt gewesen sei, sagte Norbert Szigeti. Ohne diesen Erfolg, den man gemeinsam in Österreich gemacht hätte, wäre das nicht möglich gewesen. Man könne stolz sein, dass der Bruder das Unternehmen weiterführe und weiterentwickle. „Ich kann mich jetzt in Ruhe um dieses Projekt kümmern“, sagte Norbert Szigeti.

Der Baubeginn für die neue Sektkellerei bei Zurndorf soll bereits im März erfolgen. Das erklärte Ziel ist es, dass die Bauarbeiten dann bis Jahresende abgeschlossen werden können. Im Anschluss möchte man mit der Produktion starten.

