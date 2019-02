Neue Aufnahmekriterien bei der Polizei

Seit Jänner werden im Burgenland 28 junge Menschen zu Polizistinnen und Polizisten ausgebildet. Da die Polizei auch weiter Nachwuchs sucht, startet ab Juni wieder ein neuer Ausbildungslehrgang, der zwei Jahre dauert. Die Aufnahmekriterien dafür wurden geändert.

Noch bis Ende Februar können sich interessierte Frauen und Männer bei der Polizei bewerben. Sie erhalten eine zweijährige Ausbildung, in der sie in allen Belangen auf die Arbeit als Polizistinnen und Polizisten vorbereitet werden. Die Aufnahmekriterien haben sich geändert. „Der Test ist überholt worden, er ist effizienter und in manchen Bereichen auch einfacher geworden. Wir haben die Hoffnung, dass wir so mehr Polizeischülerinnen - und schüler bekommen“, erklärt Landespolizeidirektor Martin Huber.

Körperliche Anforderungen angepasst

Wichtig ist, dass die körperlichen Anforderungen für Bewerber den Erfordernissen der Polizei angepasst wurden. Der Sporttest habe sich verändert, er sei praxisnah, an den Polizeiberuf angepasst worden, meint Huber. Früher habe man ein Jahr warten müssen, wenn man diesen Sporttest nicht bestanden hat, jetzt kann man diesen Test innerhalb einer Frist von drei oder sechs Monaten nachholen.

Bewerbung online möglich

Die Bewerbung für den Polizeiberuf kann mittlerweile auch online erfolgen. Alterslimit und Größenlimit gibt es bei der Polizei nicht mehr. Die Qualität der Bewerber sei mit den Jahren dennoch gestiegen, sagt der Leiter der Bildungszentrums der Polizei Hans Halbauer: „Man merkt, dass sie sich gezielt konzentriert vorbereiten, das heißt, dass die Qualität bei der Bewerbung gestiegen ist. Wir haben relativ hohe Anforderungen an unsere Bewerberinnen und Bewerber. Und wir sind auch bemüht, im positiven Fall, das zu entwickeln und zu trainieren.“ Der neue zweijährige Ausbildungslehrgang in der Landespolizeidirektion Eisenstadt startet im Juni.

