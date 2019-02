Zahl der Privatkonkurse steigt

Im Burgenland steigt die Zahl der Privatkonkurse im Bundesländervergleich am stärksten. Mit der Neuregelung für den österreichischen Privatkonkurs, die seit einem Jahr in Kraft ist, kommen auch mehr Burgenländerinnnen und Burgenländer zur Schuldenberatung.

44 Jahre alt, männlich und 130.000 Euro Schulden: Das ist der durchschnittliche Betroffene im Burgenland, der derzeit in einem Privatkonkurs-Verfahren steckt. Im Jahr 2016 gab es 80 Konkursanträge, 2017 waren es ähnlich viele. Die Schuldner werden immer jünger.

„Was im Elternhaus nicht getan wird, führt dann letztendlich dazu, dass es keine Grundbildung im finanziellen Bereich gibt und somit kommt es dann immer mehr zu einem Fehlverhalten und falschem Konsumverhalten im Erwachsenenalter“, so Barbara Horvath-Piroska von der Schuldenberatung.

Dunst: „Wir sind gestürmt worden“

Am 1. November 2018 trat eine Änderung des Privatkonkurses in Österreich in Kraft. Das Abschöpfungsverfahren wurde von sieben auf fünf Jahre verkürzt. Bei Einhaltung der Verpflichtungen kommt es nun zur Restschuldbefreiung, das heißt es gibt keine zehnprozentige Rückzahlungsquote mehr. „Wir sind wirklich gestürmt worden, das hat ganz große Auswirkungen für die Arbeit der Schuldnerberatung. Viele haben gewartet, weil sie jetzt eine bessere Stellung haben, weil sie leichter in Privatkonkurs gehen können. Dementsprechend waren die letzten Monate für uns sehr schwierig. Der größte Anstieg ist im Burgenland zu finden, nämlich ein Plus von 150 Prozent“, sagt die für die Schuldenberatung zuständige Landesrätin Verena Dunst (SPÖ).

Im Jahr 2016 wandten sich 570 Klienten an die Schuldenberatung, im vergangenen Jahr waren es 728. Geht es nach der EU, soll die Konkursverfahrensdauer künftig einheitlich auf drei Jahre beschränkt werden. Damit würden noch deutlich mehr Betroffene Konkurs beantragen, schätzt man im Burgenland.

