Arbeitslosigkeit sinkt weiter

Die Zahl der Arbeitslosen geht im Vergleich zum Vorjahr weiterhin österreichweit - und damit auch im Burgenland - zurück, heißt es vom Arbeitsmarktservice Burgenland (AMS). Hierzulande waren im Jänner 13.681 Menschen ohne Beschäftigung.

Die Bilanz des AMS fällt positiv aus: 4,8 Prozent weniger vorgemerkte Arbeitslose als noch im Jänner 2018, zum Teil deutliche Arbeitslosenrückgänge in allen Bezirken und Branchen im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitslosenquote liegt im Burgenland derzeit bei 10,6 Prozent, das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

APA

Rückgänge in allen Branchen

Die Zahl der Arbeitslosen ist in fast allen Personengruppen zurückgegangen. Nur bei den älteren Arbeitslosen ab 50 Jahren gibt es einen leichten Anstieg von 0,2 Prozent sowie auch bei Arbeitslosen mit gesundheitlichen Einschränkungen mit einem Plus von 6,5 Prozent. Rückgänge gibt es in allen Branchen, besonders aber in der Warenherstellung sowie im Bau- und Handelsgewerbe.

Die Zahl der Lehrstellensuchenden ist hingegen gestiegen, vor allem in den Bezirken Güssing, Jennersdorf und Neusiedl am See. Insgesamt 165 Menschen suchen derzeit im Burgenland eine Lehrstelle - ein Plus von mehr als 68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Demgegenüber stehen 92 offene Lehrstellen, um knapp 18 Prozent mehr als im Jänner 2018. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen ist auf 881 gestiegen, um mehr als zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten bleibt mit rund 100.000 weiterhin sehr hoch.

Mit den aktuellen Zahlen sei das Burgenland weiterhin die Nummer eins am Arbeitsmarkt in der Ostregion, sagt Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ). 100.000 Beschäftigte im Jänner würden ein Plus von 2.000 Personen im Vergleich zum Jänner 2018 bedeuten.

