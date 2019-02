Betrüger bestellten fünf Lastwagenladungen Rotwein

Betrüger haben vor Kurzem ihr Glück mit einer Großbestellung bei einem Weinhändler aus dem Mittelburgenland versucht - sind aber gescheitert. Sie hatten fünf Lastwagenladungen Rotwein bestellt.

Per E-Mail orderten die Unbekannten fünf Lastwagenladungen feinsten Rotweins vorgeblich für eine Supermarktkette. Der Weinhändler wurde allerdings stutzig und wandte sich an die Wirtschaftskammer Burgenland, teilte die Kammer am Freitag mit. Bei der Recherche stellte sich heraus, dass die Supermarktkette nichts bestellt hatte.

Außerdem wurde mitgeteilt, dass es nicht üblich sei, dass einzelne Filialen direkt orderten oder beliefert würden, so die Wirtschaftskammer in einer Aussendung. „Wir raten unseren Unternehmern, bei derartigen Bestellungen vorab alle Daten zu überprüfen. Oft stellt man schon bei der Kontrolle der Telefonnummer oder der Adresse fest, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt“, sagte Thomas Jestl, Spartengeschäftsführer Handel bei der Wirtschaftskammer Burgenland.

Im Zweifel bei WK nachfragen

Sollten bei Bestellungen Zweifel aufkommen, solle man die Wirtschaftskammer kontaktieren. Diese verfüge über zahlreiche Außenstellen in den meisten Ländern der Welt und könne so schnell die Echtheit derartiger Bestellungen überprüfen.