Lkw-Transitverkehr soll neu geregelt werden

Burgenlands Verkehrssicherheitsprogramm sieht eine Verlagerung des grenzüberschreitenden Lkw-Verkehrs ins höherrangige Straßennetz vor. Transitverkehr soll künftig nur auf festgelegten Grenzübergänge stattfinden.

Basis für das Vorhaben ist eine Analyse der Landesbaudirektion. Klar sei, dass die Nordostautobahn (A6) und die Ostautobahn (A4) sowie der künftige Grenzübergang Rattersdorf, in den in weiterer Folge die S31 münde und die zu errichtende S7 durch Ungarn Richtung Heiligenkreuz Transitroute sein werden, so Doskozil. Ob Transitverkehr darüber hinaus zugelassen werde, müsse man definieren.

Dies bedeute nicht, dass jetzt andere Grenzübergänge geschlossen würden und dass dort kein Verkehr mehr möglich sein soll. Derzeit würden die Bezirkshauptmannschaften die Auswirkungen von Fahrverboten für Transit-Lkw prüfen. „Das Ziel, aus meiner Sicht ist klar, dass wir unbegrenzten grenzüberschreitenden Transitverkehr nicht zulassen wollen, sondern einen grenzüberschreitenden Quell- und Zielverkehr, der natürlich auch der regionalen Wirtschaft dient“, so Doskozil.

Um den Transit-Lkw-Verkehr zu kanalisieren, soll es an bestimmten Grenzübergängen Fahrverbote für Lkw über 7,5 Tonnen geben. Ausgenommen seien der Ziel- und Quellverkehr. Man habe dazu einen Bereich beiderseits der Grenze definiert. Lkw über 7,5 Tonnen, die aus diesem Bereich kommen oder in diesen Bereich fahren, dürfen weiter diese Grenzübergänge nutzen, erläuterte Sabine Kaulich vom KFV. Nur der Transitverkehr werde auf andere Grenzübergänge umgeleitet.

Bgld. Landesmedienservice

Lkw-Sperre: Anrainergemeinden profitieren

Diese Vorhaben sollen jetzt mit den ungarischen und slowenischen Behörden abgestimmt werden, so Doskozil. Von der Sperre der Grenzübergänge für den Lkw-Transitverkehr wird vor allem die Bevölkerung in den betroffenen Anrainergemeinden profitieren, zeigte sich Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) überzeugt.

„Durch diese Neuregelung gibt es natürlich eine Entlastung für die Bevölkerung im Lärm- und Verkehrssicherheitsbereich. Das ist natürlich sehr wichtig“, so Tschürtz. „Im Endausbau“ solle es nur mehr fünf Grenzübergänge geben, an denen Transit-Lkw einreisen dürfen. Nun sind die Bezirkshauptmannschaften Eisenstadt, Oberpullendorf und Jennersdorf damit beauftragt die entsprechenden Verfahren und Verordnungen auszuarbeiten.