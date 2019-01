Josef Cap: „Kein Blatt vor dem Mund“

In seinen 34 Jahren als Spitzenpolitiker in der SPÖ war Josef Cap nicht nur für seine Kampfreden im Parlament bekannt. Der 67-jährige Polit-Pensionist hat in der AK-Eisenstadt seine Biographie „Kein Blatt vor dem Mund“ präsentiert.

Zwölf Jahre lange war Josef Cap Klubobmann der Bundes-SPÖ. Mit dem nicht ganz unfreiwilligen Abschied aus der Spitzenpolitik vor knapp eineinhalb Jahren zieht SPÖ-Urgestein Josef Cap nun Bilanz. „Kein Blatt vor dem Mund“, lautet der Titel seiner Polit-Biographie. In dem Buch lässt er die letzten Jahrzehnte österreichische Zeitgeschichte Revue passieren und schreibt auch über seine berühmten „drei Fragen“ an den damaligen Landeshauptmann des Burgenlandes Theodor Kery.

„Weil es wichtig ist, dass man sich Gedanken dazu macht, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten innenpolitisch los war - auch beeinflusst durch Faktoren von außen - die Globalisierung, der EU-Beitritt, die Anti-AKW-Zwentendorf -Bewegung und die Entwicklung der Sozialdemokratie selbst“, so Cap.

ORF

Eckt gerne an

Der promovierte Politikwissenschaftler ist nicht nur dank seiner rhetorischen Fähigkeiten berühmt, sondern auch für seine aufbrausende Art berüchtigt. Cap nahm sich nie ein Blatt vor dem Mund. Am Beginn seiner politischen Karriere galt er als „Roter Rebell“, als Revoluzzer, eckte auch innerhalb seiner Partei, der SPÖ gerne an. Zum Burgenland hat Cap eine ganz besondere Beziehung. Auf dem SPÖ-Bundesparteitag 1982 stellte er als junger SJ-Vorsitzender dem mächtigen Landeshauptmann Theodor Kery die berühmten drei Fragen.

Josef Cap stellt die drei Fragen Auf dem SPÖ-Bundesparteitag 1982 stellte er als junger SJ-Vorsitzender dem mächtigen Landeshauptmann Theodor Kery drei Fragen.

Der Auftritt führte zu seiner Abwahl aus dem Parteivorstand. Ein Jahr später bei der Nationalratswahl 1983 zog Cap aber mit einem beispiellosen Vorzugsstimmenwahlkampf in den Nationalrat ein. „Das war ein Beitrag für einen lebendigen Bundesparteitag mit einer kritischen Reflexion - und das ist mir damals durchaus gelungen“, so Cap. „Ich glaube, jede Partei braucht junge, freche Menschen - aber uns würde es als SPÖ sicher auch nicht schaden, wenn wir mehr solche Menschen hätten“, sagte Landesrätin Astrid Eisenkopf.

ORF

Kritischer Politiker

Mit Cap verlor die SPÖ-Spitze einen seiner unbequemsten und kritischsten Genossen. Auf die Frage, wer ihm in dieser Rolle nachfolgen könnte, meinte Cap, dass Julia Herr - Vorsitzende der SJ - eine der größten Begabungen sei, die es in der sozialdemokratischen Bewegung derzeit geben würde.

„Das freut mich. Ich glaube, dass Josef Cap auch damals mit seinem Vorzugsstimmenwahlkampf vorgezeigt hat, dass sich junge, kritische Menschen kein Blatt vor den Mund nehmen sollten, weil das auch wichtig ist“, so Julia Herr. Ganz verabschiedet hat sich Cap aus der Politik nicht. In seinem Heimatbezirk Hernals (17. Bezirk) in Wien blieb er Bezirksparteivorsitzender. „Auf der Tour mit meinem Buch suche ich das Gespräch und diskutiere - und das macht mir Spass“, so Cap.