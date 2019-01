Elternvertreter gegen Herbstferien

Burgenländische Elternvertreter sind gegen die angekündigte Einführung von bundeseinheitlichen Herbstferien. Der zusätzliche Betreuungsaufwand sei für Eltern nicht nur zeitlich sondern auch oft finanziell schwer zu leisten, so ihre Argumente.

Von 26. Oktober bis 2. November soll künftig in ganz Österreich schulfrei sein - im Gegenzug sollen die freien Dienstage nach Ostern und nach Pfingsten künftig Schultage sein. Geplant ist diese neue Herbstferien-Regelung ab übernächstem Schuljahr, also ab Herbst 2020 - mehr dazu in Kurz verspricht einheitliche Herbstferien.

Wolf: Ohne Betreuungsangebot nicht zumutbar

Diesen Vorstoß lehnte Eva-Christina Wolf vom Landesverband der Elternvereine an Pflichtschulen am Donnerstag ab. Es sei denn, es gebe eine qualifizierte kostenlose Betreuung, dann würde dem nichts im Wege stehen. Aber unter den jetzigen Voraussetzungen sei es berufstätigen Eltern nicht zuzumuten zusätzliche Urlaubszeit oder Betreuungszeit in Anspruch zu nehmen, so Wolf. Einzelne Tage wären in Sachen Kinderbetreuung leichter abzudecken, als eine ganze Woche, meinte die Elternvertreterin. Eine bundeseinheitliche Lösung an sich wäre aber zu begrüßen, weil es auch burgenländische Kinder gebe, die in der Steiermark oder in Niederösterreich zur Schule gingen.

FSG: Plan widerspricht Schulautonomie

Die sozialdemokratischen Lehrergewerkschafter sind aus anderen Gründen gegen das Herbstferien-Vorhaben der Bundesregierung Manuel Sulyok von der FSG in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst meinte, der Vorschlag widerspreche der Schulautonomie. Die einzelnen Standorte wüssten in Absprache mit Lehrern und Eltern selbst am besten, wann freie Tage sinnvoll und machbar wären. Die christlichen Gewerkschafter im Burgenland waren bis Donnerstagmittag nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Zitz legt sich nicht fest

Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz wollte sich am Donnerstag nicht festlegen. Man müsse sich das für das Burgenland genau anschauen, weil das Burgenland ja auch spezielle Feiertage habe - wie im evangelischen Bereich den 31. Oktober. „Und anschauen tun wir uns das, wenn vom Bundesministerium der Gesetzesentwurf vorliegt, der hier die Veränderung bringt“, so Zitz.