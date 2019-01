Verfahren gegen Hutter eingestellt

Das Ermittlungsverfahren gegen den Bürgermeister von Bad Sauerbrunn, Gerhard Hutter (Liste Bad Sauerbrunn), wegen Verdachts der Vorteilsannahme und Untreue ist eingestellt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bestätigte am Donnerstag einen „Kurier“-Bericht.

Die anonyme Anzeige langte im Sommer 2017 - wenige Wochen vor der Gemeinderatswahl - bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ein. Der Vorwurf gegen Hutter: Eine Bedarfszuweisung des Landes aus dem Jahr 2016 sei zweckwidrig eingesetzt worden. 50.000 Euro sollen nicht als Tourismusförderung, sondern für die Bezahlung eines politischen Mitarbeiters verwendet worden sein. Gemeint war ein teilzeitbeschäftigter Gemeindebediensteter, der früher Bündnis-Liste-Burgenland-Pressesprecher war.

Danach ermittelte die Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen Verdachts der Vorteilsannahme und wegen Untreueverdachts. Dabei ging es auch um den Kauf eines Grundstückes der Gemeinde. Zuvor musste der Landtag Hutters Immunität - er ist auch Abgeordneter des Bündnis Liste Burgenland - aufheben - mehr dazu in Landtag hebt Immunität von Hutter auf.

Ermittlungen schon im Oktober eingestellt

Vergangenen Oktober war Gerhard Hutter über die Einstellung der Ermittlungen informiert worden, wie er gegenüber dem ORF Burgenland am Donnerstag bestätigte. Er habe lediglich seine Fraktion darüber informiert. Vielleicht auch deswegen, weil das die Anzeiger mehr ärgern würde, als wenn er das „laut herausschreie“, so Hutter. Er sei über die Einstellung nicht überrascht gewesen, denn er habe nichts Unrechtes getan, so Hutter. Von der Korruptionsstaatsanwaltschaft hieß es am Donnerstag, sämtliche Ermittlungen seien „mangels Nachweis strafrechtlich relevanten Verhaltens“ eingestellt worden. Die Vorwürfe hätten sich nicht erhärtet.

Gerhard Hutter ist nach wie vor der Ansicht, dass die anonyme Anzeige von der ÖVP in Bad Sauerbrunn gekommen sei, um ihm bei der Gemeinderatswahl Schaden zuzufügen. Bei der Bürgermeisterwahl legte Hutter allerdings sogar zu - von 64,5 Prozent auf 67 Prozent. Im Gemeinderat hat die Liste mit zwölf von 21 Mandaten die absolute Mehrheit - mehr dazu in LIBS und LIPA feiern Erfolge.