SVM trainiert in Portugal

Der SV Mattersburg hat beim ersten Test im Rahmen des Trainingslagers in Portugal ein Unentschieden erreicht. Das Spiel gegen den chinesischen Spitzenklub Beijing Guan endete 1:1. Marko Kvasina traf für die Burgenländer.

Mattersburg war für den Vierten der chinesischen Super League ein ebenbürtiger Gegner. Kvasina brachte die Mattersburger schon in der zehnten Minute in Führung. Kurz nach der Pause fiel der Ausgleich für die Chinesen. Speziell in der ersten Halbzeit hätte der SVM das Spiel schon klar entscheiden müssen, zog Trainer Klaus Schmidt Bilanz. In der zweiten Halbzeit sei man in der 47. Minute durch einen Elfmeter auf das 1:1 gekommen und habe dann das Spiel ein wenig aus der Hand gegeben. Aber es sei im Großen und Ganzen ein sehr guter Test gewesen, so Schmidt.

Schmidt mit Motivation der Spieler zufrieden

Das Trainingslager verlief trotz einiger kleinerer Blessuren bislang nach Wunsch des Trainers. Die Mannschaft ziehe hervorragend mit, versuche die Trainingsaufgaben hervorragend umzusetzen und bemühe sich in jeder Minute. Auch die Trainingsbedingungen seien top, sagte Schmidt. Bis 5. Februar bleibt das Team des SVM an der Algarve. Am 4. Februar sind noch zwei Testspiele angesetzt: gegen den koreanischen Erstliga-Absteiger Jeonnam Dragons und gegen den schwedischen Top-Verein Norrköping.