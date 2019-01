Besondere Verdienste für das Land Burgenland

Im Rahmen eines Festakts im Kulturzentrum hat Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) am Dienstag 16 Personen für besondere Verdienste ausgezeichnet. Unter anderem wurde Barbara Karlich geehrt.

„Der Weg des Burgenlandes ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte, die durch eine gemeinsame Anstrengung der Menschen in unserem Land möglich wurde. Dies gilt in besonderem Maß für die heute geehrten Persönlichkeiten. Für ihre Leistungen und ihr Engagement gebührt ihnen großer Dank und Anerkennung, die wir durch die Ehrungen seitens des Landes nun auch offiziell zum Ausdruck bringen möchten“, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) in seiner Festansprache.

ORF

Komturkreuz für Ludwig, Gerbautz und Schwann

Mit dem Komturkreuz des Landes Burgenland wurde Alfred Ludwig ausgezeichnet. Als ehemaliger Generaldirektor des Österreichischen Fußballbundes habe Ludwig maßgeblich zum durchschlagenden Erfolg der Sponsorpartnerschaft zwischen dem Burgenland und dem ÖFB beigetragen.

Das Komturkreuz erhielt auch Senator Walter Gerbautz, der als Fachgruppengeschäftsführer „Fahrschulen“ der Wirtschaftskammer Wien tätig ist. Der gebürtige Hornsteiner ist unter adnerem Vorstandsmitglied des Dachverbandes der Österreichisch-Ausländischen Gesellschaften (PaN) und Generalsekretär und Gründungsmitglied der „Austrian-Emirates-Society“. Er vertrete in all seinen Funktionen stets im hohen Maße auch burgenländische Interessen.

Ebenso mit dem Komturkreuz ausgezeichnet wurde Mario Schwann, Center Manager McArthurGlen Designer Outlet Parndorf, der nicht nur maßgebliche Akzente zur Förderung der burgenländischen Wirtschaft gesetzt, sondern auch die Basis zur Schaffung vieler hunderter Arbeitsplätze im Burgenland gelegt habe.

Weitere Ehrenzeichen für besondere Verdienste

Mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Burgenland wurden Christian Koidl, Johann Wachtler und Stefan Laimer ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen des Landes wurde Barbara Karlich, Zeljko Odobasic, Othmar Janits, Christian Fleischhacker und Herbert Brettl verliehen.

Das Verdienstkreuz des Landes erhielten Robert Denk, Angelika Kornfeind, Bernd-Ulrich Szekely und Franz Toppel. Mit „Dank und Anerkennung“ ausgezeichnet wurde Ewald Hamm. Der Präsidentin des Roten Kreuzes Burgenland, Friederike Pirringer, wurde ein Bundesehrenzeichen verliehen.