Cannabisgeruch im Auto verriet Drogenlenker

Cannabisgeruch hat am Montag bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) einen Drogenlenker verraten. Bei der Durchsuchung stellten Beamte fünf Gramm Cannabiskraut sicher.

Der 23-jährige Nordburgenländer leugnete zunächst sowohl den Konsum als auch den Besitz von Suchtmitteln, so die Polizei. Doch die Beamten stellten das Gegenteil fest. Er wurde angezeigt.

Niederösterreicher bei Schwerpunktaktion erwischt

Eine Anzeige handelten sich am selben Tag auch zwei Niederösterreicher ein, die ebenfalls mit Suchtmittel erwischt worden waren. Bei einer Schwerpunktaktion in Kittsee entdeckten Polizisten sieben Gramm Marihuana und 13 Substitol-Kapseln sowie vier Reizstoffpatronen. Da gegen den 33-jährigen Lenker ein aufrechtes Waffenverbot bestehe, wurden sowohl die Patronen als auch die Suchtmittel sichergestellt, hieß es in einer Aussendung. Sowohl der Lenker als auch der 37-jährige Bekannte am Beifahrersitz zeigten sich zum Besitz, Erwerb und Konsum von Drogen geständig.