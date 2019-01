Outlet bereit für Ansturm aus China

In den kommenden Tagen werden im Outletcenter Parndorf besonders viele Chinesen erwartet. Hintergrund ist das chinesische Neujahrfest am 5. Februar. Shopping-Touristen aus China zählen in Parndorf zur größten Gruppe ausländischer Besucher.

In der sogenannten „Golden Week“ rund um das chinesische Neujahrsfest am 5. Februar erwartet Mario Schwann, Center Manager des McArthurGlen Designer Outlets, eine Ankunftswelle chinesischer Touristen, die dann auch bereit seien ein Vielfaches von dem auszugeben, was „lokale Kunden“ ausgeben, so Schwann. Das mache die Shopping-Touristen aus Asien „zu sehr, sehr interessanten Kunden“ für des Outlets.

Dank des Wirtschaftswachstums entstand in China in den vergangenen Jahren eine wohlhabende und reisefreudige Mittelschicht. Bei ihren Österreich-Besuchen zeigen sich diese Touristen in Kauflaune. Durchschnittlich 616 Euro gab jeder Kunde aus China pro Einkauf im Vorjahr aus. Das geht aus einer Auswertung des Mehrwertsteuer-Rückerstattungsunternehmens Planet Payment hervor.

„Uns geht es vor allem um das Service. Einerseits sie (Anm.: die Kunden aus China) schon zu begrüßen über unsere Plattformen im Internet und natürlich ganz, ganz wichtig: geschultes Personal unserer Markenpartner, die hier einen ganz wesentlichen Einfluss auf das Kaufverhalten der Chinesen haben“, so Schwann. Man versuche mittlerweile auch chinesisch sprechende Mitarbeiter nach Parndorf zu bekommen, so der Center Manager.

„Noch mehr auf chinesische Gäste spezialisieren“

Während ihres Österreich-Aufenthalts übernachten die Gäste hauptsächlich in Wien und werden mit Shuttle-Bussen ins Outletcenter gebracht. Laut Tourismusdirkektor Hannes Anton, soll es gelingen, sie im Burgenland zu halten. Es gelinge aber noch immer nicht, dass die Touristen auch im Burgenland nächtigen. „Da müssen wir uns etwas überlegen. Aber ich bin da sehr positiv gestimmt. Mit dem Ausbau des Pannonia-Towers wird das sicher gelingen, sich noch mehr auf chinesische Gäste zu spezialisieren“, so Anton.

Auch das neue „ibis“ Hotel direkt neben dem Outletcenter, das im Frühjahr entstehen soll, soll entsprechende Anreize schaffen, hofft der Tourismusdirektor.

