Sekundenschlaf: Autofahrerin leicht verletzt

Sekundenschlaf dürfte laut Polizei am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall im Bezirk Güssing ausgelöst haben. Eine Autolenkerin aus Ungarn wurde dabei leicht verletzt. Im Auto waren auch zwei Kleinkinder, die unverletzt blieben.

Die Autofahrerin kam mit ihrem Pkw zwischen Neustift und Güssing von der B57 ab. Der Wagen streifte einen Baum und blieb seitlich in einem Graben liegen. Die Frau wurde leicht verletzt. Ihre einjährige Tochter und ihr vierjähriger Sohn kamen ohne Blessuren davon.

Zeugen befreiten Frau und Kinder aus dem Auto

Die beiden Kleinkinder waren am Rücksitz des Wagens in ihren Kindersitzen angeschnallt. Zeugen des Unfalls schlugen die Heckscheibe des verunglückten Pkw ein und befreiten die Frau und ihre Kinder. Die Lenkerin wurde mit der Rettung ins Spital nach Oberwart gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.