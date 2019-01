Messerattacke: Haftprüfungstermin im Februar

Am 19. Februar findet die nächste Haftprüfungsverhandlung gegen den Verdächtigen nach der tödlichen Messerattacke in Rohrbach statt. Der 31-Jährige ist seit Anfang November wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Der Mann gestand, eine 75-jährige Pensionistin in ihrem Haus mit einem Messer niedergestochen zu haben. Die Frau starb wenige Stunden später im Krankenhaus - mehr dazu in Nach Messerattacke: U-Haft verlängert.

Die Staatsanwaltschaft prüfe derzeit „Ansätze eines Motives“. So formulierte es Staatsanwalts-Sprecher Roland Koch am Montag neuerlich. Näheres wird dazu nicht verlautet. Der Zeitpunkt einer möglichen Anklage ist unklar. Zu den Ermittlungen gibt es auch noch keinen Abschlussbericht.