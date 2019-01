Klimaschutz: Praktische Tipps von Experten

Die Folgen des Klimawandels sind mittlerweile weltweit spürbar. Mit der Initiative „Für unser Klima“, wollen Forschung und FH Burgenland, Energie Burgenland und die Landespolitik gemeinsam mit dem ORF praktische Tipps zum Klimaschutz geben.

Eine Stofftasche statt eines Plastiksackerls, zum Einkaufen öfter einmal das Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen: Das sind nur zwei einfache Möglichkeiten etwas für den Klimaschutz zu tun. In der neuen Initiative „Für unser Klima“ steht vor allem die Bewusstseinsbildung für mehr Klimaschutz im Vordergrund. Ein Ziel, das man sich auch in der Landespolitik gesetzt hat, sagte Umweltlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

„Viele kleine Schritte“

„Es braucht viele kleine Schritte und es muss wirklich von der ganzen Bevölkerung mitgetragen werden. Daher ist diese Medienkooperation, die wir jetzt mit dem ORF, mit der Energie Burgenland, mit der FH Burgenland und auch mit der Forschung Burgenland haben, ein ganz wichtiger Schritt, um das Thema in die Bevölkerung zu tragen“, so Eisenkopf.

In einer 22-teiligen Serie geben Energieexpertinnen und -experten nützliche Tipps zum Klimaschutz. Ein Partner ist dabei auch der größte Windkrafterzeuger Österreichs - die Energie Burgenland. Heuer möchte man die Erzeugung erneuerbarer Energien weiter forcieren, so Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits. Man werde weitere 400 Millionen Euro in den Windkraftausbau investieren, im März werde man im Aufsichtsrat eine große Photovoltaikausbau-Strategie präsentieren und die Energie Burgenland setze auch auf E-Mobilität, so Gerbavsits.

„Ständig präsentes Thema“

Weitere Kooperationspartner sind die Fachhochschule Burgenland, die Forschung Burgenland, deren Untersuchungen sich mittlerweile zu zwei Dritteln mit erneuerbaren Energien beschäftigen, sowie der ORF Burgenland. „Nachhaltigkeit ist auf mehreren Ebenen für uns ein ständig präsentes und wichtiges Thema“, meinte Marcus Keding, Geschäftsführer der Forschung Burgenland. „Was in der Lehre beginnt, setzt sich in der Forschung fort und spiegelt sich durch neue Ergebnisse und neue Erkenntnisse wieder. So entsteht ein gewinnbringender Kreislauf“, sagte auch FH-Geschäftsführer Georg Pehm.

ORF

Es sei die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dem Publikum komplexe Themen wie Klimaschutz und Klimawandel verständlich näher zu bringen, meinte ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics bei der Präsentation der Initiative. „Für unser Klima“, startet ab 4. Februar, zu sehen nach „Burgenland heute“ und zu hören auf Radio Burgenland.