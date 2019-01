Familienzwist Esterhazy - Ottrubay

Am 22. Jänner hat eine internationale Alarmfahndung für Aufregung gesorgt. Magdolna Ottrubay soll entführt worden sein. Später die Entwarnung: Sie sei freiwillig in das Auto gestiegen. In „Thema“ sprechen dazu Stefan Ottrubay und Paul-Anton Esterhazy.

Fast eine Woche nach dem vermeintlichen Entführungsfall im Burgenland bezog Stefan Ottrubay gegenüber dem ORF-Magazin „Thema“ Stellung.

Ottrubay und die Esterhazys Stefan Ottrubay ist der Verwalter des Milliardenvermögens der Esterhazys. Er ist der Neffe der letzten Fürstin Melinda Esterhazy, die eine gebürtige Ottrubay war. Sie setzte ihren Neffen Stefan im Dezember 2000 trotz des Widerstands der Familie Esterhazy für die Verwaltung des Vermögens ein. Das Vermögen der Esterhazy-Stiftungen beträgt mehr als 800 Millionen Euro.

Zur Alarmfahndung nach seiner Mutter, Magdolna Ottrubay, meinte der Esterhazy-Generaldirektor im Interview mit Thema-Redakteur Martin Steiner: „Die Situation als solches war natürlich sehr privat und ist es auch heute noch. Dass es dann zu einer so großen Aktion gekommen ist, dass die ausgelöst wurde, war für mich dort in der Situation nicht aufmessbar. Das konnte ich und auch die Betreuerin in keiner Weise voraussehen. Es tut mir natürlich leid, in einem gewissen Ausmaß, dass doch beträchtliche Steuergelder dafür eingesetzt wurden, nur wir konnten uns nicht anders verhalten.“

Paul-Anton Esterhazy: „Ottrubay-Problematik“

Paul-Anton Esterhazy ist Großneffe des letzten Fürsten Esterhazy. Der 32-Jährige sieht sich als rechtmäßiger Erbe und führt seit langem eine Fehde gegen die Familie Ottrubay, die den Polizeieinsatz ausgelöst hat.

Sendungshinweis „Thema“ 28.01.2019, 21.12 Uhr auf ORF2

„Als wir die Nachricht bekommen haben, was sich im Burgenland zugetragen hat, waren wir zuerst erstaunt, dass so etwas überhaupt möglich ist - so viel Aufmerksamkeit für eine reine familieninterne ‚Ottrubay-Problematik‘. Aber dann war es auch gar nicht so verwunderlich, weil wir die Familie Ottrubay über die letzten 18 Jahre erleben mussten. Auch wie mit uns umgegangen wurde, war teilweise abenteuerlich“, so Esterhazy im Gespräch mit Thema-Redakteur Martin Steiner.

Zu den Vorwürfen Paul-Anton Esterhazys sagte Ottrubay: „Paul-Anton Esterhazy hat neun Verfahren gegen die Esterhazy Stiftung geführt. Er hat neun Mal rechtskräftig verloren. Er hat für sehr viel Wirbel gesorgt, in der Öffentlichkeit. Ich glaube, er ist der Letzte, der das Recht hat, so etwas zu sagen.“

