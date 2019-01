Rätsel um Identität von Unfallopfer geklärt

Das Rätsel um die Identität des vor zehn Tagen in Siegendorf tödlich verunglückten Fußgängers ist geklärt. Der Mann wurde von einem Auto erfasst und starb. Nun steht fest, dass es sich bei dem Unfallopfer um einen besachwalteten Wiener handelt.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht vom 17. auf den 18. Jänner. Der dunkel gekleidete Fußgänger wurde von einem Auto erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Die 45-jährige Autolenkerin hatte keine Chance auszuweichen. Da der Mann keine Papiere bei sich hatte, blieb seine Identität zunächst unbekannt - mehr dazu in Tödlicher Verkehrsunfall in Siegendorf.

Unfallopfer wollte Mutter besuchen

Was der Mann in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wollte, war zunächst nicht klar. Mittlerweile stellte sich heraus, dass es sich bei dem Unfallopfer um einen besachwalteten, geistig verwirrten Mann aus aus dem zehnten Wiener Gemeindebezirk handelt. Laut seiner Schwester wollte er offenbar die im Burgenland lebende Mutter besuchen und war versehentlich In Siegendorf gelandet.

Vermutlich um sich besser orientieren zu können, ging er auf dem Mittelstreifen der Straße. Obwohl die Unfalllenkerin sofort stehen blieb und auch ein zufällig vorbeikommender ehemaliger Polizist erste Hilfe leistete, kam für den Mann jede Hilfe zu spät.