FH: Jährlicher Physiotherapiezweig ab Herbst

Die FH Burgenland erweitert die Anzahl der Ausbildungssplätze für den Studiengang Physiotherapie. Bisher hat es nur alle zwei Jahre einen neuen Studiengang gegeben. Ab Herbst soll es jetzt jährlich einen Physiotherapiezweig geben.

Grund für die Ausweitung der Studienplätze sei einerseits der Bedarf an Physiotherapeuten, andererseits die hohe Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern. Beim vergangen Aufnahmeverfahren haben sich laut Fachhochschule für 25 Plätze rund 400 Studierende beworben.

Die zusätzlichen Plätze bringen höhere Chancen für junge Menschen, sagte der Geschäftsführer der FH Burgenland, Georg Pehm. Man schließe damit die Lücke zwischen Interesse und Studienplatz-Angebot. Finanziert wird der Ausbau vom Land Burgenland.

ORF

Land investiert eine Million Euro

Insgesamt will das Land in den kommenden fünf Jahren rund eine Million Euro zusätzlich in die Physiotherapieausbildung stecken. Damit sichere man die Versorgung des Burgenlandes mit physiotherapeutischen Leistungen noch besser ab, sagte Finanzlandesrat Hans-Peter Doskozil (SPÖ). Es sei wichtig, im Land flächendeckend die beste medizinische Betreuung anbieten zu können.

Link: