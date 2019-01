Mehr Veranstaltungen auf Burg Güssing

Die Burg Güssing soll mit Veranstaltungen weiter belebt werden. So wird heuer unter anderem zum ersten Mal eine Hochzeitsausstellung auf der Burg stattfinden und auch die Musical Kids dürfen erstmals „Dornröschen“ im alten Gemäuer aufführen.

Ab 15. März kann das Burgmuseum wieder besichtigt werden. Die heurige Sonderausstellung wird vom Fotoclub Güssing gestaltet, der sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Auch das „Heiraten auf Burg Güssing“ ist in diesem Jahr im Mai ein großes Thema, so Stiftungsadministrator Gilbert Lang.

„Im Mai sind zum einen die Paradiestage. da macht der Burgwirt ein typisches burgenländisches Hochzeitsmenü mit allem was dazugehört - von Rindfleisch mit Semmelkren über Backhendl bis zu Strudeln. Wir machen in der Burg erstemals heuer eine Hochzeitsausstellung - klein, aber fein“, so Lang.

ORF/Drobits

„Musical Kids“ auf der Burg

Ebenfalls neu ist, dass nicht nur Frank Hoffmann seinen Güssinger Kultursommer auf der Burg veranstaltet -Premiere von „Wie man Hasen jagdt“ ist am 22. Juni. Auch Musical Güssing wird hier Anfang Juni mit den Musical Kids „Dornröschen“ spielen. Dank der neuen LED-Burgbeleuchtung wird auch heuer die Burg für Pink Ribbon in rosa und für die Aktion „Gegen Gewalt an Frauen“ in Orange erleuchtet werden.

ORF/Drobits

Krypta bekannter machen

Burgmanager Gilbert Lang möchte zusätzlich auch die Basilika und die Krypta bekannter machen. „Wir wollen auch heuer ein schönes Programm zusammenstellen. Wir sind immerhin gemeinsam mit der Kapuzinergruft die größte Gruft Österreichs. Viele haben eigentlich die Gruft noch gar nicht gesehen und da wollen wir heuer einige Werbemaßnahmen setzen“, sagte Lang.

Den Abschluss des Jahres auf der Burg bilden das Christbaumaufstellen mit den Volksschulkindern und der musikalische Weihnachtsabend „Christmas in Güssing“. 2018 haben rund 40.000 Menschen die Burg besucht, das sind um 15 Prozent mehr als im Jahr davor.