Grüne: Vorbereitungen für Landtagswahl

Der Landesvorstand der burgenländischen Grünen hält am Samstag in Eisenstadt seine Neujahrsklausur ab. Im Mittelpunkt steht dabei die strategische Planung für die Landtagswahl 2020.

Die Neuaufstellung der Grünen im Bund sei gut gelungen, auch im Burgenland gebe es viele positive Rückmeldungen zur Arbeit der grünen Landtagsabgeordneten, sagte Landessprecherin Regina Petrik. Jetzt gelte es diese Arbeit besser sichtbar zu machen.

„Wir bekommen im Burgenland für das, was wir inhaltlich tun, sehr gute Rückmeldungen. Wo wir noch etwas zulegen müssen, ist eine Strategie, das auch rüberzubringen und zu kommunizieren. Da haben wir noch einiges aufzuholen. Wir haben gerade in den letzten Tagen gemerkt, wie wichtig das ist. Wir setzen uns mit einigen Themen durch und müssen jetzt auch zeigen, dass wir dranbleiben“, so Petrik.