Neue Handy-App für Buschenschenke

Adressen, Öffnungszeiten, Speisekarten - alle Informationen rund um das Thema Buschenschank findet man ab April im Internet und via App auch am Handy. Das Projekt soll den Tourismus in der Region im unteren Pinkatal beleben.

Das neue Angebot soll unter anderem die Wellnesstouristen in den Thermen animieren, auch das Umland und abseits gelegene Regionen zu besuchen, sagte Landesrätin Verena Dunst (SPÖ). „Was wir brauchen sind mehr Tagesgäste. Das Urlaubsverhalten des Gastes ist eben so, dass wenn er in die Therme fährt und nicht mehr als zwei Nächte bleibt, seine Füße nicht aus den Badeschuhen bringt“, so Dunst.

ORF

Region besser vermarkten

Träger der neuen digitalen Dienstleistung ist der Naturpark Weinidylle. Er bemüht sich auch die Vermarktung der Kellerstöckl und beginnt in diesen Tagen mit dem Bau eines Info-Points im Weinmuseum Moschendorf. Obmann ist der Bürgermeister von Eberau, Johann Weber (ÖVP). „Der Info-Point ist die Anlaufstelle für Gäste der Region, die Kellerstöcklbesitzer und alle Dienstleister der Region, die mit Touristen zu tun haben. Das sind nicht nur Wirte, sondern auch die Nahversorger, Taxiunternehmer und so weiter“, so Weber.

Der Info-Point und die Buschenschank-App sind Teile einer großen Vermarktungsoffensive in der Region zwischen Rechnitz und Heiligenbrunn. Finanziert wird sie über ein grenzüberschreitendes Interreg-Projekt von der EU. Die digitalen Informationen zum Thema Buschenschank werden ab April angeboten.