BGKK: Schaden nach Wasserrohrbruch

Die burgenländische Gebietskrankenkasse hat derzeit mit einem enormen Wasserschaden zu kämpfen. Ein technisches Gebrechen hat vergangenes Wochenende zu einem Wasserrohrbruch geführt.

In der Gebietskrankenkasse traten Unmengen an Wasser aus. Bemerkt wurde der Schaden erst Montagfrüh, so Christian Moder, Direktor der Gebietskrankenkasse. „Das hat jetzt zur Folge, dass die meisten Teile unser beiden Ambulatorien Wasserschäden haben und unbenutzbar sind und wir umfangreiche Sanierungen vornehmen müssen. Das beginnt mit einer Trocknung aller Gebäudeteile und dann mit dem Austausch der beschädigten Trennwände und Dämmmaterialien“, so Moder.

Der Schaden wird, laut Moder, von der Versicherung abgedeckt und beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 200.000 bis 300.000 Euro.