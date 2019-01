ÖVP kritisiert Tourismuspolitik

In Summe wurde im Vorjahr in Österreich der rekord von fast 150 Millionen Nächtigungen verzeichnet. Alle Bundesländer haben an Nächtigungen zugelegt, nur nicht das Burgenland. Die ÖVP gibt der SPÖ-FPÖ Landesregierung die Schuld.

Im Vorjahr wurden im Burgenland mehr als drei Millionen Nächtigungen verzeichnet. Jedoch ist die Gesamtzahl im Vergleich zum Jahr 2017 um 1,4 Prozent oder in absoluten Zahlen um etwa 40.000 Nächtigungen zurückgegangen, rechnete ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner vor. Er bezeichnete die rot-blaue Tourismuspolitik als verfehlt.

„Gerade in so einem Jahr, wo es wirklich einen Rekordsommer gegeben hat, so ein Minus einzufahren, ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das zeigt uns, dass es hier einen akuten Handlungsbedarf gibt. Ich führe das auch darauf zurück, dass die rot-blaue Regierung in vielen Bereichen untätig ist“, so Steiner.

Petschnig weist Kritik zurück

Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) wies die Vorwürfe von Steiner zurück und bezeichnete die Kritik als parteipolemisch motiviert. „Warum haben wir ein Minus? Es ist darauf zurückzuführen, dass drei größere Hotels 2018 über einen längeren Zeitraum geschlossen waren, aber nicht weil sie wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, sondern weil sie aus einer Position der Stärke heraus investieren und im Jahr 2019 attraktiviert auf den Markt zurückkehren - das wird sich dann wieder positiv niederschlagen“, so Petschnig.

Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Hannes Anton führte ebenfalls das Nächtigungsminus auf fehlende Bettenkapazitäten zurück. Für ihn sei die Nachfrage zwar gegeben, allerdings mangle es an entsprechenden Unterkünften von hoher Qualität.