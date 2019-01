Landtag: Streitthema Wohnbaugenossenschaften

Im Landtag haben ÖVP und Grüne eine Debatte zu den Wohnbaugenossenschaften initiiert. Der Vorwurf: Die Regierung habe schlampig gewirtschaftet, weil sie zwei Genossenschaften, die keine Liegenschaften im Burgenland haben, die Gemeinnützigkeit aberkannt hat.

Die beiden Wohnbaugenossenschaften Gesfö und Riedenhof haben dem Burgenland im Jahr 2015 17 Millionen Euro beschert. Gelungen ist das mit der Aberkennung der Gemeinnützigkeit der beiden Genossenschaften durch das Land Burgenland. Jetzt klagt das Land, weil es sich hintergangen fühlt. Laut Finanzlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist das Land um 40 Millionen Euro betrogen worden, weil die Wohnungen der Genossenschaften einen viel höheren Wert gehabt hätten - mehr dazu in Land wirft Immobilien-Investor Betrug vor.

ORF

Für die ÖVP stellt sich die Frage, wieso diese beiden Genossenschaften gerade im Burgenland erfolgreich waren, nachdem sie in Wien und Oberösterreich mit ihren Plänen abgeblitzt sind: „Für uns ist es ein dubioses Geschäft des Landes mit diesen beiden Genossenschaften und Gesellschaften, die mit Wohnbaufördergeldern hantiert haben. Außerdem ist es für uns eine ‚Flucht nach Vorne‘, wenn man hier versucht, irgendjemanden anzuzeigen, der genau bei diesem Verfahren offensichtlich für uns nicht einsehbar dabei war. Das ist eine Gegenattacke, um von den Versäumnissen der eigenen Tätigkeiten abzulenken“, so der ÖVP-Abgeordnete Christoph Wolf.

Petrik: „Ist das sozialdemokratische Politik?“

„Ist das sozialdemokratische Politik, wenn man einem gemeinnützigen Bauträger - der nicht mehr gemeinnützig sein will und keine Bilanzen mehr herzeigen will - sagt: ‚Na gut, dann erkenne ich dir die Gemeinnützigkeit ab, Hauptsache du zahlst dafür - auch wenn es nicht so viel ist‘?“, so Regina Petrik von den Grünen.

ORF

Laut SPÖ-Wohnbausprecher Kurt Maczek hat sich das Land professionell beraten lassen. „Die Beamten des Landes sind den Empfehlungen der Berater gefolgt. Dem Land flossen aus dem Verfahren in Summe 17 Millionen zu. Erst ein Jahr später wurden erste Stimmen laut, dass das Land bei der Aberkennung übervorteilt worden ist. Das nennt man nicht Unprofessionalität, sondern Betrug - und das ist strafbar“, so Maczek.

Niessl: Damals alles richtig gemacht

Wohnbaureferent Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) betont, dass das Land zum damaligen Zeitpunkt alles richtig gemacht habe. „Wir haben nicht einmal Anwälte aus dem Burgenland beauftragt, sondern solche, die im Bereich des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes Erfahrungen haben. Wir haben sogar alle burgenländischen Siedlungsgenossenschaften mit diesen Experten zusätzlich zum Revisionsverband - und da sind wir eines der wenigen Bundesländer, die das zusätzlich machen - überprüfen lassen“, so Niessl.

