Dominsel: Anlaufstelle bei Problemen

Die Diözese Eisenstadt hat im Eisenstädter Dom ein neues Angebot eingerichtet. Die sogenannte „Dominsel“ ist eine Insel für Probleme, auf der Menschen ihre Last abladen können. Geschulte Mitarbeiter kümmern sich um die Seelsorge, damit das Herz wieder lachen kann.

Die Dominsel in Eisenstadt ist in einer ehemaligen Bäckerei mitten in der Stadt untergebracht. Viele Menschen frequentieren diesen Platz - und jene, die Hilfe oder Vermittlung suchen, sind eingeladen in die Dominsel zu kommen. „Die Dominsel ist ein niederschwelliges und doch sehr kompetentes Zentrum für alle, die kommen wollen. Ohne nachzufragen, woher sie kommen, ob sie einen Taufschein haben oder ob sie katholisch sind. Ein total offener Ort, wo man kompetente Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner findet“, sagt Bischofsvikar Lorenz Voith.

ORF

Die Gespräche sind kostenlos, erfolgen anonym und sind streng vertraulich. Vergleichbar ist das Projekt Dominsel mit der Telefonseelsorge - nur eben von Angesicht zu Angesicht. Es sei wichtig, den Menschen Empathie entgegen zu bringen, so Eveline Bettstein, Leiterin der Dominsel.

ORF

Fortbildungsprogramm für ehrenamtliche Mitarbeiter

In Wien betreibt seit zehn Jahren die Diözese ein ähnliches Projekt. In dieser Zeit haben an die 45.000 Menschen die Einrichtung kontaktiert und es wurden über 8.000 intensive Gespräche geführt. „Die Menschen fühlen sich angenommen und verstanden. Es ist ein tolles Gefühl, wenn jemand bedrückt hineinkommt und mit einem leichten Lächeln weggeht, weil ein bisschen Hoffnung geschenkt worden ist“, so Angie Samek-Hall von der Gesprächsinsel Wien.

ORF

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind bestens geschult. Für Interessierte gibt es ein entsprechendes Einstiegs- und Fortbildungsprogramm. „Es handelt sich hierbei um einen Kommunikationskurs, der Hilfestellungen für den Alltag bietet. Er stellt einen ersten Grundkurs der Dominsel dar“, so Lena Sailer-Prenner, Mitarbeiterin der Dominsel. Geöffnet hat die Dominsel am Mittwoch von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitagvormittag.