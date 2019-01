Landtag: Streit um Sicherheitspartner

Im Landtag soll am Donnerstag das neue Landessicherheitsgesetz beschlossen werden. Am Vormittag wurde über die Sicherheitspartner diskutiert. In der Fragestunde hat die Opposition deren Effizienz hinterfragt.

Seit dem neuen Jahr sind laut Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) in jeder Gemeinde des Bezirks Jennersdorf Sicherheitspartner unterwegs. Sie unterstützen mit ihrer Tätigkeit die Arbeit der Polizei, so Tschürtz.

ÖVP-Abgeordneter Rudolf Strommer kritisiert die Sicherheitspartner und zitiert aus der wissenschaftlichen Studie, die die Arbeit der Sicherheitspartner auf ihre Wirksamkeit untersucht hat: „Eine andere Kriminalitätsentwicklung als in jenen Gemeinden, wo Sicherheitspartner unterwegs sind, konnte nicht nachgewiesen werden. Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, stellen sie hier nicht mit diesem Bericht ihr Projekt selbst in Frage?“, so Strommer.

Tschürtz verteidigt Sicherheitspartner

Auch Regina Petrik von den Grünen hinterfragt die Sinnhaftigkeit der Sicherheitspartner angesichts dieser Studie: „Seitens der Gemeinden kam die Anmerkung, dass die präventive Wirkung der Sicherheitspartner nicht dokumentierbar sei. Obwohl die Kontrollgänge der Sicherheitspartner als sinnvoll erachtet werden, gibt es in der nördlichen Projektregion eine Rückmeldung, dass das Pilotprojekt nichts an den Einbrüchen geändert habe“, so Petrik.

„Faktum ist, dass die präventive Wirkung immer eine präventive Wirkung bleiben kann und muss. Dann könnte man ja gleich sagen, man braucht das Bundesheer an der Grenze sowieso auch nicht mehr“, antwortet Sicherheitsreferent Johann Tschürtz (FPÖ)auf die Kritik.

Neues Abfallwirtschaftsgesetz beschlossen

Ebenfalls diskutiert wurde das neue Abfallwirtschaftsgesetz. Damit werden die entsprechenden EU-Richtlinien auch im Burgenland vollzogen. „Der wesentliche Ansatz ist, dass man neben diesen grundsätzlichen gesetzgebenden Notwendigkeiten natürlich auch noch die Benefits für das Burgenland hier hineinbringt. Das ist etwa die Möglichkeit der Abfallsammelstellen in Gemeindeverbänden“, so FPÖ-Abgeordneter Manfred Haidinger. „Hier wird das Prinzip der Nähe und das Prinzip der kurzen Wege als wesentliches Kriterium der Landesabfallwirtschaftsplanung gesetzlich festgelegt“, ergänzt SPÖ-Abgeordneter Peter Heger.

Laut dem ÖVP-Abgeordneten Bernhard Hirczy entsteht in Heiligenkreuz im Lafnitztal ein derartiges regionales Sammelzentrum, an dem sich mehrere Gemeinden beteiligen und das zehn Arbeitsplätze bringen soll. Das neue Abfallwirtschaftsgesetz wurde gegen Mittag von allen Parteien beschlossen.

