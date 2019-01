Land und Esterhazy: Gemeinsam für Haydn

Das Land und die Stiftung Esterhazy haben am Mittwoch in einer Pressekonferenz die Details der weiteren Zusammenarbeit bekanntgegeben. Die musikalische Verantwortung bei der Haydnpflege soll ab jetzt bei Esterhazy liegen.

Musikalisch soll es innerhalb des Esterhazy-Festivals „Herbstgold“ eine eigene Klassik-Schiene als „Haydnfest“ geben, die vom Land als Partner finanziell unterstützt wird. Im wissenschaftlichen Bereich will man unter Federführung des Landes eine „Haydnstrategie 2025“ ausarbeiten.

Verein Haydnfestspiele wird aufgelöst

Zu Wochenbeginn sei bereits die Geschäftsführung des Vereins der Haydnfestspiele aufgelöst worden, berichtete Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch vor Journalisten. Der bisherige Geschäftsführer Walter Reicher werde künftig in der Kulturabteilung des Landes für das Thema Haydn bzw. Haydn-Strategie zur Verfügung stehen. In den kommenden ein, zwei Wochen werde man auch den Verein Haydnfestspiele auflösen. „Das bedeutet aber nicht, dass es Haydn in Eisenstadt nicht mehr geben wird“, stellte Doskozil fest.

Land als finanzieller Unterstützer

Das Land Burgenland werde als Partner das Festival „Herbstgold“ finanziell unterstützen und darüber hinaus in einem gemeinsamen Beirat vertreten sein, um die entsprechenden inhaltlichen Abstimmungen zu treffen, kündigte des Landesrat an. Für „Herbstgold“ solle im musikalischen Bereich die Stiftung Esterhazy verantwortlich sein. Das Land Burgenland wiederum werde sich auf eine Haydn-Strategie sowie auf die wissenschaftliche und museale Aufarbeitung konzentrieren, kündigte Doskozil an. In die Entwicklung dieser Haydn-Strategie solle auch Niederösterreich eingebunden werden.

„Haydnfest“ stärkt Kernsäule

Das Land als Partner mit im Boot zu haben, sei schon immer ein Wunsch gewesen, meinte Direktor Karl Wessely von den Esterhazy Betrieben. „Wir haben nie als Esterhazy vorgehabt, Haydn aus dem Schloss zu verbannen“, betonte er. Auch habe man nie daran gezweifelt, dass das Schlosses Esterhazy Teil der Haydnpflege sein müsse. Mit dem „Haydnfest“ werde die Kernsäule, die Musik Haydns, gestärkt. Neben der Klassiksäule gehörten auch die Roma- und Balkansäule sowie Jazz und Kulinarik zum „Herbstgold Festival“.

Öffentlicher Diskussionsprozess über Ausrichtung

Am Beginn der Ausarbeitung der Haydnstrategie 2025 soll im nächsten halben Jahr ein breiter und öffentlicher Diskussionsprozess über die zukünftige Ausrichtung der Haydnpflege stehen, erläuterte die Leiterin der Kulturabteilung im Amt der Burgenländischen Landesregierung, Claudia Priber. Teil der Strategie sei auch das Projekt „haydn.210“ des Joseph Haydn Konservatoriums anlässlich des 210. Todestages Joseph Haydns am 31.5.2019. Zu diesem Anlass solle ein Event stattfinden, das die Musik von Haydn per Live-Stream von Eisenstadt in die Welt hinaustrage und umgekehrt Beiträge aus aller Welt digital nach Eisenstadt hole.

