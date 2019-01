„Sport vor Ort“: ORF stellt Sportvereine vor

Im Landestudio ist am Mittwoch die neue Initiative „Sport im Ort“ vorgestellt worden. In 20 Ausgaben werden örtliche Sportvereine und Menschen vorgestellt, die sich für den Sport in ihrer Ortschaft engagieren.

„Sport im Ort“ soll - abseits der täglichen Sportberichterstattung - Randsportarten im Burgenland vorstellen und auch Personen eine Bühne bieten, die ihre Freizeit in den Dienst des Sports stellen. „Es ist ganz wichtig, dass man diese Menschen vor den Vorhang holt. Da sind viele Menschen, die sich mit Leidenschaft und Engagement in Vereinen einsetzen. Das ist zudem auch ein wesentlicher sozialer Kitt für unsere dörflichen Strukturen“ sagte ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics.

Ins Leben gerufen wurde die Serie „Sport im Ort“ vom ORF Burgenland in Zusammenarbeit mit dem Land Burgenland. „Dieser Beitrag des ORF soll Motivation dafür sein, den Sport im Ort weiterhin ernst zu nehmen. Es geht darum, den Menschen zu danken, die sich idealistisch einsetzen und andere Menschen motivieren. Das ist auch ein Teil der burgenländischen Identität“, so Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ).

Die Serie „Sport im Ort“ startet bereits am kommenden Freitag. Die Sendung wird 20 Wochen lang jeden Freitag nach „Burgenland Heute“ zu sehen sein. Berichtet wird zudem auch im Radio und im Internet.