Entführung: Frau in Kitzbühel aufgetaucht

Eine 88-jährige Frau ist Dienstagnachmittag in Eisenstadt von der Straße weg in eine schwarze Limousine verfrachtet worden. Nach dem Entführungsalarm gibt es Mittwochfrüh Entwarnung: Die Frau soll in Kitzbühel aufgetaucht sein.

Das berichtete jedenfalls die „Kronen Zeitung“ (Onlineausgabe). Die Frau tauchte demzufolge bei ihrer Tochter in Kitzbühel auf. Es würde bei der Entführung um Familienstreitigkeiten gehen. Von der Landespolizei Burgenland wurden diese Information nicht bestätigt.

ORF

Mehr als 100 Polizisten waren seit Dienstagnachmittag im Einsatz, um Hinweisen nachzugehen und den Fall zu klären. Bei der Polizei gingen bereits brauchbare Hinweise aus der Bevölkerung ein. Die Hoffnung sei groß, in absehbarer Zeit ein Ergebnis zu haben, sagte Polizeisprecher Helmut Marban im Gespräch mit dem ORF Burgenland.

Vielversprechende Hinweise

„Wir gehen derzeit sehr vielversprechenden Hinweisen nach und versuchen sie abzuarbeiten. Es handelt sich dabei einerseits um Hinweise, die wir aus eigenen Ermittlungen gewonnen haben, andererseits um Hinweise aus unserem Aufruf“, sagte Marban. Zur Identität der Frau möchte sich die Polizei auch weiterhin „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht äußern, so Marban.

Gerüchten zufolge soll es sich bei der Frau um die Mutter von Stefan Ottrubay handeln, dem Verwalter des Esterhazy-Vermögens. Hintergrund der Entführung könnte eine familieninterne Auseinandersetzung sein. Die Mutter von Ottrubay war erst vor wenigen Wochen ins Burgenland übersiedelt, und das - wie man hört - trotz des Widerstands der restlichen Familie.

Ottrubay und die Esterhazys Stefan Ottrubay ist der Verwalter des Milliardenvermögens der Esterhazys. Er ist der Neffe der letzten Fürstin Melinda Esterhazy, die eine gebürtige Ottrubay war. Sie setzte ihren Neffen Stefan im Dezember 2000 trotz des Widerstands der Familie Esterhazy für die Verwaltung des Vermögens ein. Das Vermögen der Esterhazy-Stiftungen beträgt mehr als 800 Millionen Euro.

Umfassende Fahndung

Die Frau war am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Esterhazystraße mit ihrer Pflegerin unterwegs, als zwei schwarze Limousinen anhielten. Eine Frau habe dann die Pflegerin weggeschubst. Die 88-Jährige sei in eines der Autos verfrachtet worden, die dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bergkirche davongefahren seien. An der Tat sollen ein Mann und zwei Frauen beteiligt gewesen sein.

Die Polizei leitete nach dem Vorfall eine umfassende Fahndung im gesamten Burgenland ein, so Marban. Auch internationale Fahndungsmaßnahmen liefen an. Über die eingespielten Systeme trat die Exekutive in Kontakt mit den Polizeibehörden der Nachbarländer. Die Ermittlungsansätze hätten sich schließlich auch aufgrund von Hinweisen, zu denen man jedoch keine nähere Auskunft geben könne, verdichtet.

