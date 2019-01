Fasching: Wirtschaftsfaktor Ball

Für viele Burgenländerinnen und Burgenländer gehört der Besuch eines Balls zum Fasching dazu. Derzeit wird an den Wochenenden fleißig das Tanzbein geschwungen. Das beflügelt natürlich auch die heimische Wirtschaft.

Bälle sind nach wie vor wichtige Umsatzbringer für Gastronomiebetriebe im Burgenland. Maturabälle boomen nach wie vor. In der Inform Halle Oberwart zählt man bis zu 4.000 Besucherinnen und Besucher pro Ball, so Helmut Tury, Spartenobmann für Tourismus in der Wirtschaftskammer Burgenland.

Weniger Bälle, aber besser besucht

Die Bälle, die meist von Vereinen in den Ortschaften veranstaltet werden, werden weniger, meinte Tury, aber: „Es gibt relativ positive Rückmeldung, was die Besucherzahlen angeht. Das ist erfreulich. Also dort, wo Veranstaltungen abgehalten werden, sind die Besucherzahlen wieder leicht im Steigen.“

Ballnacht: Qualitätswein gefragt

Durchschnittlich finden pro Saison zirka 500 Bälle im Burgenland statt. Tury, selbst Wirt in Olbendorf, weiß auch von den Vorlieben der Besucher zu berichten: 70 Prozent der Besucher essen auf Bällen und der Geschmack wird exklusiver - immer häufiger wird Qualitätswein verlangt.

Taxiunternehmen und Modebranche naschen mit

Von Bällen naschen viele weitere Branchen mit - wie zum Beispiel Taxiunternehmen und auch die Modebranche. Dort hat man sich darauf eingestellt, bereits im Oktober entsprechende Kleidung anbieten zu können, weil dann die Schulbälle starten, sagte Julia Geosics, die ein Modefachgeschäft in Oberwart betreibt: „So haben wir uns mit den Firmen umstellen müssen, damit wir die Ballkleider schon früher im Haus haben. Aber jetzt ist mit den Wirtschaftsbällen und Garnisonsbällen der Höhepunkt und der Fasching ist ja heuer doch recht lang.“

Im Nordburgenland ist der Ball der Wirtschaft der wichtigste Ball der Saison, im Südburgenland ist es der Garnisonsball. Beide finden am kommenden Samstag statt.

Links: