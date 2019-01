Gedenktag für Graf Batthyany-Strattmann

Der 22. Jänner ist der Gedenktag für den seligen Graf Ladislaus Batthyany-Strattmann. Der 1870 in Dunakiliti (Ungarn) geborene Arzt hatte 1902 in Kittsee ein Spital errichtet, wo er als praktischer Arzt, aber auch als Chirurg tätig war.

Batthyany-Strattmann behandelte täglich bis zu 100 Patienten ohne Honorar, was ihm den Namen „Arzt der Armen“ einbrachte. Auch in Körmend errichtete er ein Krankenhaus. Am 22.Jänner 1931 verstarb Batthyany in Wien. 2003 wurde er von Papst Johannes Paul II. selig gesprochen. Batthyany-Strattmann ist der einzige Selige aus dem Burgenland.

Batthyany-Strattmann hatte 13 Kinder, er verschenkte sein ganzes Vermögen. Im Jahre 2008 wurde eine Statue des Seligen bei der Gruft, in der Nähe des Hauptplatzes von Güssing, aufgestellt.

