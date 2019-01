Surf Games in Podersdorf werden ausgeweitet

In Podersdorf werden die Surf Games - Nachfolger des äußerst erfolgreichen Surf Worldcups - heuer auf vier Tage ausgeweitet. Neben internationalen Größen können dabei auch Amateure an Wettbewerben teilnehmen.

Fast 20 Jahre lang war Podersdorf die Heimat des bekannten Surf Worldcups, mit zuletzt rund 120.000 Gästen pro Jahr. 2015 beschloss der Tourismusverband das „Aus“ für das Mega-Event. Ein Jahr später fand es zum letzten Mal in Podersdorf statt. Seither verfolgt die Gemeinde eine Neuausrichtung in Sachen Tourismus-Veranstaltungen - zu der seit 2017 auch die Surf Games gehören. Zum bekannten Surf Worldcup, der jetzt in Neusiedl am See stattfindet, möchte man sich mit den Surf Games klar abgrenzen.

Wassersport im Mittelpunkt

Im Zentrum der Neuausrichtung soll dabei vor allem wieder der Wassersport stehen, sagte Rene Lentsch, Geschäftsführer des Tourismusverbandes in Podersdorf: „Das Rahmenprogramm ist zwar wichtig, Gastronomie ist wichtig, aber im Vordergrund steht wirklich der Sport an sich. Es adressiert wirklich aktive Wassersportler oder solche, die es gerne werden wollen, oder die einfach einen Spaß beim Zuschauen haben.“

Keine Party bis in die Morgenstunden

Bei den letzten Ausgaben des Surf Worldcups in Podersdorf hat sich das Publikum zunehmend auf das Party-Areal, abseits der eigentlichen Surf-Veranstaltung, konzentriert. Bei den Surf Games soll das anders sein, so Lentsch. „Es soll Musik geben und es soll sicher bis nach Sonnenuntergang weitergehen, aber Partys bis in die Morgenstunden wird es bei den Surf Games nicht geben.“

5.000 Gäste: Verlängerung soll Steigerung bringen

Das Festival findet heuer zum dritten Mal statt und dauert erstmals vier Tage - von 23. bis 26. Mai. In Sachen Besucherzahlen kann man, auch wenn das Festival gut angenommen werde, noch nicht mit den Rekordwerten der vergangenen Surf Worldcups mithalten. Im Vorjahr waren es rund 5.000 Besucher in zwei Tagen. Mit der Verlängerung heuer, von Donnerstag bis Sonntag, erhofft man sich jedenfalls noch mehr Besucher.