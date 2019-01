Lehrlingscasting: Starthilfe für Jugendliche

Die Wirtschaft sucht Lehrlinge. Wirtschaftskammer, AMS und Bildungsdirektion führen daher in sechs Bezirken ein Lehrlingscasting durch. Das erste Casting fand am Montag in Oberwart statt, der Andrang war groß.

27 Firmen aus dem gesamten Bezirk waren beim Lehrlingscasting in der Wirtschaftskammer in Oberwart dabei. Der Branchenmix war bunt: Das Spektrum reichte vom Bäcker über Baufirmen bis hin zu Handelsketten. Eines haben aber alle gemeinsam: Sie suchen Lehrlinge. „Wir suchen mittlerweile händeringend Lehrlinge. Das Interesse beim Casting ist sehr rege. Ich freue mich, dass sich viele junge Herren und auch Damen bewerben. Ich hoffe, dass sich aus den Gesprächen einiges ergibt“, sagte etwa Alexander Petzenhauser, Geschäftsführer einer Baufirma in Oberwart.

ORF

Chance für Jugendliche und Unternehmen

Beim Lehrlingscasting waren vor allem Schülerinnen und Schüler aus Pflichtschulen, die derzeit das letzte Schuljahr besuchen. Das Lehrlingscasting sei spannend gewesen, mehrere Chancen hätten sich für die jungen Leute durch das Casting aufgetan. Gut gestimmt waren nach dem Casting nicht nur die Lehrstellensuchenden, sondern auch die Organisatoren.

ORF

„Wir können eine durchaus positive Bilanz ziehen, aus Sicht der Betriebe, aus Sicht der Jugendlichen, aus Sicht der Schulen. Es hat alles bestens funktioniert. Es gab sehr viele Gespräche, auch schon ganz konkrete Anbahnungen“, sagte Harald Schermann, Vizedirektor der Wirtschaftskammer. Man sei überzeugt, dass bei dem Casting am Montag neue Lehrplätze gefunden wurden.

ORF

Beim Lehrlingscasting haben etwa 200 Jugendliche teilgenommen. Das nächste Casting findet am kommenden Freitag im Rathaussaal Oberpullendorf statt.

Link: