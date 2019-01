Mutmaßlicher Trafik-Räuber gefasst

Nach dem Raubüberfall auf eine Trafik in Stegersbach am Samstagmorgen hat die Polizei nun einen Verdächtigen gefasst: Ein 35-jähriger Steirer soll die Verkäuferin mit einer Pistole bedroht und Wechselgeld und Zigaretten erbeutet haben.

Die Trafik in Stegersbach war am Samstag zum zweiten Mal innerhalb von vier Monaten überfallen worden - mehr dazu in Trafik in Stegersbach erneut überfallen. Die überfallene Verkäuferin brachte die Polizei auf die Spur des Verdächtigen, der zu Fuß geflüchtet war. Sie habe eine sehr gute Beschreibung gegeben, so Polizeisprecher Helmut Greiner. In Kleinarbeit der Polizei sei es dann gelungen, einen Tatverdächtigen dingfest zu machen.

Der Verdächtige stamme aus der Steiermark und sei in Stegersbach wohnhaft gewesen, so Greiner. Der Mann wurde Sonntagmittag in Oberwart einvernommen. Er werde nicht nur zu dem Überfall am Samstag in Stegersbach befragt, sondern es würden ihm auch weitere Taten vorgehalten, so Greiner.