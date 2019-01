„Haydn Philharmonie“ beginnt Konzertsaison

Am Samstag beginnt für die „Haydn Philharmonie“ die Konzertsaison auf Schloss Esterhazy in Eisenstadt. Nach Haydns „Die Schöpfung“ wird das Orchester heuer noch sieben Mal im Schloss auftreten.

Die „Haydn Philharmonie“ ist das Residenzorchester auf Schloss Esterhazy in Eisenstadt. Von Jänner bis September musiziert das Ensemble heuer im Schloss - gleich dreimal beim Festival „Herbstgold“, sagte Orchesterdirektor Geza Rhomberg: „Die Eröffnung mit Nicolas Altstaedt, sehr schön wird sicher wieder die Haydn-Oper mit Enrico Onofri und Abschlusskonzert mit Fabio Biondi - das wird die erste Zusammenarbeit mit ihm sein für das Orchester.“

ORF

Picknick-Konzert mit Janoska Ensemble

Zum ersten Mal konzertiert die „Haydn Philharmonie“ heuer auch mit dem Janoska Ensemble. Rhomberg freut sich schon auf die Picknick-Konzert im Sommer. Es werde auch extra für das Konzert eine Esterhazy-Rhapsodie komponiert, da sei man sehr gespannt. Als der Cellist Altstaedt das Orchester 2015 übernahm, hieß sie noch österreichisch-ungarische Haydnphilharmonie.

Heute besteht die „Haydn Philharmonie“ aus 29 Musikerinnen und Musikern aus ganz Europa. Das Orchester messe sich daran, Haydn auf höchstem Niveau zu spielen, so Altstaedt. Dafür habe er Kollegen gefragt, die ihm sehr nah seien und die er sehr schätze und mit denen er glaube, ein Orchester aufbauen zu können, das der Musik gerecht werde. So habe sich die „Haydn Philharmonie“ zu einem europäischen Orchester erweitert. Die Haydn-Pflege am Originalschauplatz ist Altstaedt ein besonderes Anliegen. Werke von Joseph Haydn werden bei jedem der acht Konzerte im Eisenstädter Schloss aufgeführt.

Link: