Bernstein Trail: Erster buchbarer Weitwanderweg

Das Burgenland bekommt eine neue Attraktion für Touristen: Der „Bernstein Trail“ ist der erste buchbare Weitwanderweg des Landes. Damit soll eine interessante Route in Verbindung mit der antiken Bernsteinstraße neu erschlossen werden.

Der neue Nord-Süd-Wanderweg soll die Sehenswürdigkeiten sowie die pannonische Landschaft erlebbar machen. Der „Bernstein-Trail“ kann über eine eigene Verkaufsplattform mit einem neuen Buchungs- und Reservierungstool gebucht und genützt werden. Mit diesem Leuchtturm-Projekt wolle man dem aktuellen Weitwanderboom auch im Burgenland Rechnung tragen, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Das Wandern sei entstaubt und finde auch bei jungen Menschen steigenden Anklang, so Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ).

ORF

Zwei Routen

Der Routenverlauf wird gerade ausgearbeitet und folgt zum Teil der historischen Bernsteinstraße. Er ist in eine 324 Kilometer lange Ostvariante mit 14 Etappen und in eine 370 Kilometer lange Westvariante mit 17 Etappen aufgeteilt. Die Ostroute soll durch den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel und die Freistadt Rust führen und - über Abstecher nach Ungarn – weiter ins mittlere Burgenland sowie durch die beiden Naturparke Geschriebenstein/Irottkö und Weinidylle. Durch die Fährverbindung über den Neusiedler See ist die Ostroute saisonal etwas eingeschränkt.

ORF

Die Westroute soll entlang des Leithagebirges, durch Eisenstadt und die Freistadt Rust gehen und - wieder über einige Abstecher nach Ungarn – durchs Mittelburgenland und durch die südburgenländischen Thermenorte Bad Tatzmannsdorf und Stegersbach. Der Start für beide Routen ist in Petronell-Carnuntum geplant, enden soll der Weg in St. Martin an der Raab enden. Ab Herbst solle der Gast den „Bernstein Trail“ online buchen können, erklärte der Geschäftsführer des Burgenland Tourismus, Hannes Anton.