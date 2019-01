Trafik in Stegersbach erneut überfallen

Am Samstagmorgen ist die Trafik in Stegersbach erneut von einem bewaffneten Unbekannten überfallen worden. Der Täter erbeutete Geld und Zigaretten und konnte fliehen. Die Verkäuferin blieb unverletzt.

Der Raubüberfall passierte gegen 6.22 Uhr. Ein maskierter Täter betrat die Trafik, bedrohte die Verkäuferin mit einer Pistole und forderte Geld aus der Registrierkasse und Zigaretten. Er konnte fliehen, eine Alarmfahndung verlief ergebnislos.

Die Trafik in Stegersbach ist bereits zum zweiten Mal Ziel eines Überfalls geworden. Erst im vergangenen September hatte ein unbekannter Täter ebenfalls an einem Samstag in der Früh eine Verkäuferin mit einer Pistole bedroht und war mit Bargeld entkommen - mehr dazu in Stegersbach: Überfall auf Trafik.