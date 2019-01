Drogendealer im Südburgenland festgenommen

Drogenfahnder sind im Bezirk Güssing auf einen 20-Jährigen gestoßen, der mit Suchtgift gehandelt haben soll. Bei einer Hausdurchsuchung wurden zum Verkauf bestimmte Cannabisblüten - aufgeteilt in 21 Portionen zu je einem Gramm - gefunden.

Der 20-Jährige aus Afghanistan gestand, seit April des Vorjahres vielfach Cannabisblüten, die er in Wien von einem unbekannten Dealer erworben hatte, zum Teil im Internet angeboten sowie auch an Schüler verkauft zu haben. Als die Beamten am Mittwoch zur Hausdurchsuchung anrückten, waren der Verdächtige und ein 15-jähriger Südburgenländer laut Landepolizeidirektion gerade damit beschäftigt, einen Joint zu rauchen. Der 20-jährige Asylwerber wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.