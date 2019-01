Burgenländische Skiwoche: Geringere Kosten

Seit mittlerweile 45 Jahren findet in den Semesterferien die vom Land geförderte Burgenländische Skiwoche in Altenmarkt (Salzburg) statt. Heuer konnten die Kosten für alle teilnehmenden Kinder deutlich reduziert werden.

Für alle, die sich noch für die Burgenländische Skiwoche anmelden möchten, gibt es gute Nachrichten: Einige wenige Plätze seien noch frei, sagt Alexander Hegedüs vom Burgenländischen Skiverband. An dem Programm wurde zum heurigen 45-Jahr-Jubiläum nicht viel geändert. Es gibt einen Skikurs, eine große Eröffnungsfeier, eine Weinkost, die schon legendäre Hüttenrallye, ein Abschlussrennen mit großer Siegerehrung beim Burgenlandabend in der Festhalle in Altenmarkt und auch wieder einen exklusiven Skitest. Neu sei aber der Zuschuss für die Liftkosten, so Hegedüs.

„Skipass kostet 33 Euro weniger“

„Ich habe leider keine Möglichkeit über die Liftgesellschaft einen Kinder-Gruppentarif zu bekommen, weil es das nicht gibt. Darum haben wir vom Skiverband gesagt: Wir nehmen aus dem erwirtschafteten Budget Geld in die Hand und werden bei jedem Kind, das bei uns zum Skikurs angemeldet ist, zum Wochenskipass 33 Euro dazuzahlen. Somit kostet der Skipass nur mehr 100 Euro für die ganze Woche“, so Hegedüs.

Finanzielle Unterstützung des Landes

Das Land unterstützt die Burgenländische Skiwoche finanziell, sagt Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). „Das eine ist der Teil, den das Land über den burgenländischen Skiverband selbst übernimmt. Da wird einiges dazugezahlt, damit die Skiwoche an sich stattfinden kann und auf der anderen Seite gibt es den Teil des Landesjugendreferates. Das sind in Summe, wenn man alles zusammenrechnet, seitens des Landesjugendreferates an die 10.000 Euro, die für diese ganzen Betreuungstätigkeiten zur Verfügung gestellt werden“, so Eisenkopf.

Bisher 270 Anmeldungen

Einer der Sponsoren der Skiwoche ist auch heuer wieder die Energie Burgenland. „Uns ist es wichtig, dass burgenländische Familien leistbar Skifahren können. Skifahren wird ja immer teuer“, sagt Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits. 270 Wintersportler haben sich für die Burgenländsiche Skiwoche vom 10. bis 15. Februar in Altenmarkt-Zauchensee bereits angemeldet.

